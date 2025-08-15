Erzurum'da Kültür Yolu coşkusu başlıyor! Tarihin içinde 400 faaliyet var

MURAT ÖZTEKİN - Kültür ve Turizm Bakanlığının bu sene 20 şehirde düzenlediği festivalin dokuzuncu durağı olan şehirde, 9 gün boyunca 40 noktada, yaklaşık 400 faaliyet gerçekleştirilecek.

Festival boyunca, Yakutiye Medresesi ve Çifte Minareli Medrese gibi tarihî mekânlarda açılacak sergiler, şehrin kültürel zenginliğini gözler önüne serecek. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kültür Yolu Festivali’nin geleceğe taşıyacağımız mirasın buluşma noktası hâline geldiğini söylüyor.