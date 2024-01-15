Filistinli sanatçının sergisine engel

15 Ocak 2024 05:24 - Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2024 05:26

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Yaşayan en önemli Filistinli sanatçılardan biri sayılan Samia Halaby’nin ABD’de açılacak ilk retrospektif sergisi, geçtiğimiz haftalarda Indiana Üniversitesi yetkilileri tarafından iptal edildi. Üniversitenin Eskenazi Sanat Müzesi’nde sergi açmaya hazırlanan 87 yaşındaki Halaby, İsrail-Gazze savaşıyla ilgili sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle sergisinin engellendiğini açıkladı. Daha evveş Indiana Üniversitesi’nde ders de veren Halaby, ABD medyasına yaptığı açıklamada üniversitenin kararının kendisini hayal kırıklığına uğrattığını kaydederek “Indiana’da evim diyebileceğim bir şeyler bulduğumu düşünmüştüm ama bunun tamamen yanlış olduğu ortaya çıktı” dedi. Indiana Üniversitesi’nden yapılan açıklamada ise “serginin bütünlüğünü garanti altına alma konusundaki endişeleri sebebiyle iptal kararı alındığı” ifade edildi. Üniversitenin bu kararına sanat dünyasından tepkiler geldi. Serginin açılması içinse 8 bin imzalı dilekçe toplandı.