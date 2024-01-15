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    Filistinli sanatçının sergisine engel

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Sanat dünyasında İsrail gölgesi devam ediyor... Çinli sanatçı Ai Wei Wei ve Güney Afrikalı Yahudi sanatçı Candice Breit gibi isimlerden sonra Batı’da bir sanatçının daha sergisi engellendi.

    Filistinli sanatçının sergisine engel
    Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Yaşayan en önemli Filistinli sanatçılardan biri sayılan Samia Halaby’nin ABD’de açılacak ilk retrospektif sergisi, geçtiğimiz haftalarda Indiana Üniversitesi yetkilileri tarafından iptal edildi. Üniversitenin Eskenazi Sanat Müzesi’nde sergi açmaya hazırlanan 87 yaşındaki Halaby, İsrail-Gazze savaşıyla ilgili sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle sergisinin engellendiğini açıkladı. Daha evveş Indiana Üniversitesi’nde ders de veren Halaby, ABD medyasına yaptığı açıklamada üniversitenin kararının kendisini hayal kırıklığına uğrattığını kaydederek “Indiana’da evim diyebileceğim bir şeyler bulduğumu düşünmüştüm ama bunun tamamen yanlış olduğu ortaya çıktı” dedi. Indiana Üniversitesi’nden yapılan açıklamada ise “serginin bütünlüğünü garanti altına alma konusundaki endişeleri sebebiyle iptal kararı alındığı” ifade edildi. Üniversitenin bu kararına sanat dünyasından tepkiler geldi. Serginin açılması içinse 8 bin imzalı dilekçe toplandı. 

    Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    SANATGaleriFilistin
    Haberler > Kültür - Sanat > Filistinli sanatçının sergisine engel
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