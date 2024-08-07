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Haftanın sanat ajandası | "Polonya Sineması"

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Haftanın sanat ajandası | &quot;Polonya Sineması&quot;

Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İşte önümüzdeki günlerin dikkat çeken sanat faaliyetleri; sergiler, canlı performanslar, tiyatro oyunları, konferanslar ve dahası...

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Nişantaşı’ndaki tarihî Taş Konak’ta bulunan Kalyon Kültür, farklı atölyeleriyle ağustos ayında çocuk ve yetişkinleri ağırlayacak. Kalyon Kültür, 9 Ağustos Cuma günü çocuklar için ebru atölyesine ev sahipliği yapacak.

İstanbul’daki ENKA Açık Hava Sineması, bu hafta yerli ve yabancı yapımları bir araya getiriyor. O filmlerden “Tereddüt Çizgisi” 14 Ağustos’ta gösterilecek.

Polonya Büyükelçiliğinin iş birliği ile gerçekleşecek “Polonya Sineması” programı 28 Ağustos’a kadar her çarşamba Ankara’daki “CerModern Açık Hava Sineması”nda seyirciyle buluşuyor.

Salt Beyoğlu’ndaki kış bahçesi için hazırlanan “Bitkiler ve Bitkileri Sevenler için Sıcak Toprak Sesleri”, 13 Ağustos-6 Ekim tarihlerinde Passepartout Duo’nun ses enstalasyonuyla devam ediyor.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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