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    İstanbul Kağıt dünya sanatçılarının hizmetine sunuluyor

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    Geri dönüşümlü ve geleneksel metotlarla üretilen "İstanbul Kağıt" sanatçılara sunularak kullanmaları sağlandı. Yazma eserleri restore ederek sanat çalışmalarına imza atan Asitane Vakfı özel kağıtlarını tanıttı. Vakıf Başkanı Hasibe Nurhayat Turan bu kağıdın dünya markası olması için her türlü adımı atacaklarını belirtti.

    Kültür - Sanat Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Asitane Vakfı tarafından yürütülen "Sanat Fabrikası: İstanbul Kağıt" projesi, geleneksel kağıt üretiminde markaya dönüştü. İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen projede, modern, geleneksel sanatlar, konservasyon ve restorasyon alanında ihtiyaç duyulan özel kağıtların üretimiyle, sektörde dışa bağımlılığın azaltılması amaçlanıyor.

    "JAPON KAĞIDI KULLANIYORDUK KENDİ KAĞIDIMIZI ÜRETTİK"

    Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Grafik Sanatlar Bölümü mezunu olan Turan, 2005'te kurdukları vakıf bünyesinde sanat tarihi eğitimi verdiklerini belirtti. Çalışmalarının taşınabilir kültür varlıkları üzerinde onarım ve koruma merkezine dönüşmelerine ön ayak olduğunu vurguladı.

    Önceden çalışmalarında hassas Japon kağıdını kullandıklarını aktaran Turan, "Bu kağıtlar tamamen duttan, Japonya'da üretilen kağıtlardı. Konservasyonda kullanılan bu kağıdımızı 'acaba kendi merkezimizde üretebilir miyiz' diye atölyemizi biraz genişlettik ve bir laboratuvara dönüştürdük. Ketenden ya da atık kağıtlardan el yapımı kağıt üretmeye çalıştık. Proje olarak İstanbul Kalkınma Ajansı programına başvuruda bulunduk. Onlara da cazip geldi. 'Sanat Fabrikası İstanbul Kağıt' olarak kağıdımızı araştırmaya, incelemeye ve üretmeye başladık." dedi.

    200 SANATÇI DENEDİ

    Ürettikleri kağıtları resim, ebru, tezhip, hat gibi kağıtla çalışan 200 sanatçıya tecrübe ettirdiklerini söyleyen Turan, proje sürecini anlatarak "Bu taşıyıcı maddeyi görünür ve uygulanabilir kılarak asıl sevdalılarıyla buluşturmak istedik. Onlar da sanatçılarımızdı. Hikmet Barutçugil ve Emel Sönmez Türkmen hocamıza, İstanbul Güzel Sanatlar Merkezi'ndeki ve üniversitelerimizdeki birçok isme, yaklaşık 200 sanatçıya ürettiğimiz bu güzel nadir kağıdı ulaştırdık.

    Onlar bu kağıdı denediler. Aynı zamanda akademisyenler de raporlarını yazdılar. Sanatçının bir kağıt üzerinde uyguladığı eserinin izini taşıyıcı bir kağıt olarak tarihi bir belgeye dönüştürmek için raporlarını hazırladık. Sanatçıların bizim ürettiğimiz kağıtlarla yaptıkları eserleri Tophane-i Amire'de sergiledik. Bu bizim için büyük bir gurur kaynağıydı. Gerçekten yüz yıllık, 500 yıllık taşıyıcı olan bu kağıdımız sanatçılarımızın tarihe iz düşürmeleri noktasında büyük bir rol oynadı" dedi.

    DÜNYA SANATÇILARINA ULAŞTIRILACAK

    İstanbul kağıdını dünya sanatçılarına ulaştırmak istediklerini vurgulayan Turan, "İstanbul Kağıt'ı ilgili muhatabı olan bütün dünya sanatçılarıyla buluşturmak, ayrıca dünyadaki bütün konservasyon merkezlerine ve kütüphanelere kağıdımızı sunmak istiyoruz." diyerek "Kağıdımızı ve konservasyon merkezimizi Türkiye'nin geleceğinde bir dünya markası yapma hedefindeyiz." cümlesinin altını çizdi.

    Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    KağıtSanatİstanbulGeleneksel
    Haberler > Kültür - Sanat > İstanbul Kağıt dünya sanatçılarının hizmetine sunuluyor
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