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Haberler > Kültür - Sanat > Kaçakçılardan kurtarılan Urartu eserleri Kars'ta gün yüzüne çıktı!

Kaçakçılardan kurtarılan Urartu eserleri Kars'ta gün yüzüne çıktı!

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Kültür - Sanat Haberleri  / Anadolu Ajansı

Ağrı'da kaçakçılardan kurtarılan Urartu dönemine ait bronz, bakır ve gümüş eserler, Kars Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde sergileniyor.

Kars Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde dikkat çeken bir sergi başladı. Urartu dönemine ait eserler, gerekli restorasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra müzedeki Özel Sergi Alanı'nda ziyarete açıldı.

Urartu Kralı 2. Argişti (milattan önce 713) dönemine tarihlendirilen eserlerin 2021'de Macaristan'dan iadesi sağlanan Urartu dönemi eserlerinin devamı olduğu değerlendiriliyor.

Kaçakçılardan kurtarılan Urartu eserleri Kars'ta gün yüzüne çıktı! - 1. Resim

KAÇAKÇILARDAN KURTARILAN URARTU ESERLERİ

Eserlerin dikkate değer önemli bir yönü de Ağrı Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 2015'te düzenlenen operasyonla ele geçirilmiş olması. 

Kars Arkeoloji ve Etnografya Müzesi Müdür Vekili Hakim Aslan, sergilenen eserler hakkında "Müze koleksiyonunun önemli bir bölümünü Urartu dönemine ait eserler oluşturmaktadır. Özellikle Urartularda madeni eşyalar büyük öneme sahiptir. Açtığımız geçici sergide Urartu dönemine ait bronz, gümüş ve bakırdan yapılmış eserleri kapsamaktadır." diyerek  bilgiler verdi.

Kaçakçılardan kurtarılan Urartu eserleri Kars'ta gün yüzüne çıktı! - 2. Resim

Bir kısmı Ağrı'da kaçakçıların elinden kurtarılan eserlerin Kars'a getirildiğini hatırlatarak, "Urartu dönemine ait eserler, 2015 yılında Ağrı'da kaçakçılıkla mücadele sonucu ele geçirilen eser grubudur. Özellikle kültür varlığı kaçakçılığını önlemeye yönelik bir sergi oluşturduk. Bu eserler Urartu dönemine ilişkin önemli bilgiler vermektedir ve üzerindeki bezeme desenlerden dönemin sanatı hakkında önemli bilgiler elde etmekteyiz." diye konuştu.

Kaçakçılardan kurtarılan Urartu eserleri Kars'ta gün yüzüne çıktı! - 3. Resim

Sergilenen eserlerin içeriğine ilişkin bilgi veren Aslan, şunları kaydetti:

"Eserler mutfak eşyaları, savaş aletleri ve araba aksamlarından oluşturmaktadır. Araba aksamları üzerinde dini öğelerin yanı sıra savaş sahneleri yer almaktadır. Eserler üzerinde kanatlı insan betimlemeleri, tanrı figürleri bulanmaktadır. Pektoral (çeşitli madenlerden yapılmış gerdanlık) ve araba aksamları üzerinde savaş sahneleri ve kanatlı insan figürleri vardır. Bu da Urartularda gördüğümüz çok tanrılı inanca ait ögelerdir. Üzerindeki savaş, at arabaları askerlere ait mücadeleleri de görebilmekteyiz. Kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmada, bu eserler 2015'te ele geçirilip müzemize getirildiği dönemde Macaristan'da bir grup eser yakalanıyor. Bu eserlerin Anadolu kökenli olabileceği üzerinde duruluyor. Kültür ve Turizm Bakanlığınca yapılan inceleme ve çalışmada, koleksiyonların müzedeki eserlerimizle büyük benzerlik gösterdiği, Urartu eserleri olduğu anlaşılıyor. Bu da kanıtlandıktan sonra eserler Türkiye'ye getirildi."

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Anadolu Ajansı
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