Karikatürleriyle İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına dikkat çekiyor

8 Ocak 2024 14:20 - Güncelleme Tarihi: 8 Ocak 2024 14:40

Yazar ve çizer Muammer Erkul, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına dikkat çekmek için 7 Ekim'den itibaren karikatürler çiziyor. Yaklaşık 40 yıldır yazdığı kitaplar ve çizdiği karikatürlerle çeşitli ödüller de alan Muammer Erkul, İsrail'in saldırılarına tepkisini sanatın diliyle göstermek istedi. İsrail’in Filistin halkına yönelik gerçekleştirdiği saldırıları, şimdiye kadar çizdiği yaklaşık 60 karikatür ile anlattı. Zulme sessiz kalınmaması çağrısında bulunan Erkul, sosyal medyada paylaştığı çizimlerin çeşitli mekanlarda da sergilendiğini belirtti.

“SADECE BUGÜN DEĞİL YARINLARA DA AKTARILABİLMESİ ÖNEMLİ”

Erkul, "Ortaokul yıllarından itibaren sanata ve karikatüre yakın oldum. Yıllar ilerledikçe artık profesyonel olarak ilgilenmeye başladım. Gazze'de savaş başladığında vahşeti gördük. İnsanlık böyle bir vahşet görmedi. Bütün dünyayı eline geçirmiş bir sistemden bahsediyoruz. Beş futbol sahası büyüklüğündeki bir alan aylarca bombalandı. Günlük ortalama olarak 500 ton bomba atıldı. Bunlar karşılarındaki mücahidlerle değil kadınlarla ve bebeklerle savaşıyorlar. İçerisinde insanlık taşıyan her canlı bunlara lanet yağdırıyor. Herkes gibi 'ben ne yapabilirim' diye düşündüm. Uzun yıllardır karikatür çizmiyordum. Gazze'deki bu zulüm başladığı tarihten itibaren yeniden çizmeye başladım. Her gün mesai yaparak çizmeye devam ettim. Bu zulmün sadece bugün değil yarınlara da aktarılabilmesi için eserler vermeye çalışıyorum. Geleceğe kalıcı olarak bırakmaya niyetlendim. Şu anda yapmış olduğum 60'a yakın karikatür var.” diye konuştu.