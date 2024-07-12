Kasapoğlu'nun hayatı film oldu: Anlatmadan Yapamam

İlk gösterimi gerçekleştirilen “Anlatmadan Yapamam” adlı dokümanter film, Türk tiyatrosunun tanınmış rejisörlerinden Işıl Kasapoğlu’nun tiyatroyla tanıştığı ilk günden bugüne dopdolu geçen sanat kariyerini ve özel hayatından kesitleri içeriyor.

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Türk tiyatrosunun tanınmış rejisörlerinden Işıl Kasapoğlu’nun sanat hayatını mercek altına alan “Anlatmadan Yapamam” adlı dokümanter filmin ilk gösterimi, önceki akşam İstanbul’daki ENKA Açık Hava Tiyatrosunda gerçekleşti. Geceye sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı.

ENKA Sanat’ın yapım sponsoru olduğu ve yönetmenliğini Selçuk Metin’in üstlendiği eser, Kasapoğlu’nun tiyatroyla tanıştığı ilk günden bugüne dopdolu geçen sanat kariyerini ve özel hayatından kesitleri içeriyor.

Gecede konuşan ENKA Sanat Direktörü Gül Mimaroğlu “41. yıldır kendi mekânlarımızda farklı disiplinlerden birçok etkinlik ağırladık; gençlere alan açtık, burslarımız ile fırsat tanıdık. Belgeseller ile de eğitici ve kalıcı eser bırakmak istedik” dedi.