Kazı tarihinde bir ilk! Troya’dan 2 bin 800 yıllık flüt çıktı

Çanakkale’deki Troya kazılarında yaklaşık 2 bin 800 yıllık kemik flüt ile 4 bin 500 yıllık insan şekilli bir idol başı keşfedildi.

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Arkaik devre ait olduğu belirtilen kemik flüt, 160 yılı aşan Troya kazılarında bugüne kadar bulunan ilk ve tek müzik aleti oldu. Yeni keşif, Troya’daki müzik kültürünün varlığına doğrudan arkeolojik delil olma özelliğini taşıyor. Bir kısmı bulunmayan flütün kafa bölümünün korunmuş olduğu görülüyor.

Erken Tunç Çağı’na ait insan biçimli heykel başı ise Troya’nın bu dönemdeki kültürü ve Batı Anadolu’nun sembolik dünyasının araştırılmasına yeni bir veri sağlıyor. Troya’nın yerleşim tarihi, MÖ 3. bin yılın başlarından MS 13. yüzyıla kadar uzanıyor. Bu safhada antik şehirde 10 ana yerleşim katmanı tespit edilmiş durumda. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleriyle sürdürülen çalışmalarla Troya’nın kültürel mirasının belgelenmesi, korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması hedefleniyor.

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