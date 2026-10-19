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Sivas'ta 3.500 yıllık sır! 52 tablet bulundu, şimdi gözler yeni kazılarda

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Sivas'ta 3.500 yıllık sır! 52 tablet bulundu, şimdi gözler yeni kazılarda

Sivas'ın Altınyayla ilçesi Başören köyü sınırlarında bulunan ve MÖ 1500-1400 yıllarında Hitit kralları tarafından dini merkez olarak kullanılan 3500 yıllık Sarissa Antik Kenti'nde kazı çalışmaları yeniden başlayacak.

Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre, Marburg Üniversitesinden arkeolog Prof. Dr. Andreas Müller-Karpe başkanlığındaki kazılarla gün yüzüne çıkartılan Sarissa, elde edilen bulgular ile tarihe ışık tutarken toprak altında kalan gizemleriyle Anadolu'daki keşfedilmeyi bekleyen kültür mirasları arasında yer alıyor.

Ayrıca antik kent, Hititlerin Anadolu'daki en büyük kentlerinden birisi olarak biliniyor.

Sivas'ta 3.500 yıllık sır! 52 tablet bulundu, şimdi gözler yeni kazılarda

BUGÜNE KADAR 52 TABLET ÇIKARILMIŞ

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Sarissa Antik Kenti'ni ziyaret ederek, İl Kültür ve Turizm Müdürü Aziz Erdoğan'dan bugüne kadar yapılan kazı çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı. Sarissa Antik Kenti'nin Anadolu'nun önemli arkeolojik miraslarından ve Samuha gibi Hititlerin önemli yerleşim yerlerinden biri olduğuna dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda önemli dini, siyasi ve idari merkez. Bunu bölgeden çıkan tarihi tabletlerden anlıyoruz. Bugüne kadar yapılan kazılarda 52 tablet çıkarılmış. Yine burada ortaya çıkarılan saray kalıntılarından da anlıyoruz. Burada çıkarılan bir önemli eser daha var. O da ikiz boğa Rhyton heykeli. Bu eserimiz şu anda Sivas Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor. Bu ikiz boğa heykelinden bir tane daha var, o da Hattuşa'dan çıkarılmış ve şu anda Ankara'da Anadolu Medeniyetler Müzesi'nde sergileniyor. Bu, Hititleri sembolize eden çok önemli bir eser."

Sivas'ta 3.500 yıllık sır! 52 tablet bulundu, şimdi gözler yeni kazılarda

"KRALLAR DİNİ TÖRENLER GERÇEKLEŞTİRİYOR"

Vali Şimşek, 1993 yılından 2005 yılına kadar yapılan kazılarda 4600 metrekarelik tapınağın ortaya çıkarıldığını belirtti. Burasının Hititler için önemli dini merkezlerden olduğunu söyleyen Şimşek, "Hattuşa'daki krallar özellikle ilkbahar aylarında Sarissa'ya gelip burada bazı dini törenler gerçekleştiriyorlar. Burada Suppitassu Gölü var. Bunlardan birkaç tane daha olduğunu düşünüyoruz. Bu göleti yaklaşık 3500 yıllık su mühendisliği olarak değerlendirebiliriz. Baktığımızda göleti halen görebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

 

Sivas'ta 3.500 yıllık sır! 52 tablet bulundu, şimdi gözler yeni kazılarda

2027 YILINDA YENİDEN BAŞLAYACAK

Vali Şimşek, amaçlarının kültürel mirasa sahip çıkmak ve korumak olduğuna işaret ederek, burayı turizme kazandırmak istediklerini vurguladı.

Bu amaç doğrultusunda kazılara gelecek yıl başlayacaklarını bildiren​​​​​​​ Şimşek, "İstanbul Üniversitesinden Metin Hoca'nın öncülüğünde yeniden kazı çalışmalarına başlanacak. 2005 yılına kadar yapılan kazılarda, tapınak saray kalıntıları tabletler, surlar ve ikiz boğa Rhyton heykeli gibi kalıntılar bulundu" dedi.

Sivas'ta 3.500 yıllık sır! 52 tablet bulundu, şimdi gözler yeni kazılarda

"İnşallah gelecek yıl devam eden yeni kazı çalışmalarında daha çok eser ortaya çıkarılacak" diyen Şimşek, "Hititlerin gerek dini gerekse idari sosyal yaşantısı hakkında bilgi sahibi olacağız. Kazı çalışmalarında görev alan başta Andreas Müller ve ekibi olmak üzere İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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