Sivas'ta 3.500 yıllık sır! 52 tablet bulundu, şimdi gözler yeni kazılarda

BUGÜNE KADAR 52 TABLET ÇIKARILMIŞ

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Sarissa Antik Kenti'ni ziyaret ederek, İl Kültür ve Turizm Müdürü Aziz Erdoğan'dan bugüne kadar yapılan kazı çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı. Sarissa Antik Kenti'nin Anadolu'nun önemli arkeolojik miraslarından ve Samuha gibi Hititlerin önemli yerleşim yerlerinden biri olduğuna dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda önemli dini, siyasi ve idari merkez. Bunu bölgeden çıkan tarihi tabletlerden anlıyoruz. Bugüne kadar yapılan kazılarda 52 tablet çıkarılmış. Yine burada ortaya çıkarılan saray kalıntılarından da anlıyoruz. Burada çıkarılan bir önemli eser daha var. O da ikiz boğa Rhyton heykeli. Bu eserimiz şu anda Sivas Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor. Bu ikiz boğa heykelinden bir tane daha var, o da Hattuşa'dan çıkarılmış ve şu anda Ankara'da Anadolu Medeniyetler Müzesi'nde sergileniyor. Bu, Hititleri sembolize eden çok önemli bir eser."