Kör, sağır ve dilsiz yazar Helen Keller'in özel mektupları ortaya çıktı! 75 bin dolardan satışa çıkarılıyor

Aynı anda görme, duyma ve konuşma engeline sahip olmasıyla meşhur olan yazar Helen Keller'ın hiç bilinmeyen mektupları ortaya çıktı. Yazar sadece "su" kelimesiyle okuma yazmayı öğrenerek tarihe geçti. Çocukluğundan yetişkinliğine uzanan, annesiyle arasında geçen ve bu bilinmeyen mektup koleksiyonu 75. 000 dolar gibi dudak uçuklatan bir fiyatla satışa sunuluyor.

Moments In Time sitesi Helen ile annesi arasındaki bilinmeyen mektupları paylaştı. Aralarındaki anne-kız münasebetine dair yeni bilgileri ilk defa ortaya çıkaran tarihi sayfaları ele geçiren site, sayfasında yayınladı.

Site mektupları şu açıklamayla paylaşıyor:

"Pasadena, Kaliforniya'da bir torunun garaj satışında bulunan bu fevkalade önemli arşiv, Helen'in annesi ve diğer akrabalarıyla olan münasebetlerine dair şimdiye kadar bilinmeyen ve büyük bir kısmı 8-20 yaşları arasında yazılmış bir yolculuk...

Helen 8 yaşındayken yazılmış 7 sayfalık dikkat çekici bir el yazısı mektup (resimli) var. Helen tarafından yazdırıldığı ve asistanı Annie Sullivan tarafından kusursuz bir şekilde daktilo edildiği şüphesiz olan ve Helen'in şiirsel ve empatik yönünü ve annesiyle olan dikkat çekici yakın ilişkisini sergileyen yaklaşık 20 daktilo edilmiş mektup bulunmaktadır.

Bu koleksiyon Keller araştırmalarında devrim oluşturacak."

TMZ'nin haberine göre mektuplar bir garajdan 54 dolara alınmıştı. Şimdi 75 bin dolar gibi uçuk bir fiyata satışa sunuluyor.

"SU (WATER)" KELİMESİ SAYESİNDE OKUMAYI YAZMAYI ÖĞRENDİ

17 Haziran 1880 tarihinde ABD Alabama'da Yüzbaşı Arthur Henley Keller ve Kate Adams Keller'ın kızı olarak sağlıklı bir şekilde doğan Helen, on dokuz aylık iken geçirdiği ateşli hastalık sebebiyle görme, duyma ve konuşma duyularını kaybetti.

Çok huysuz ve bakımı zor bir çocuk haline gelen Keller, ailesi tarafından pek çok doktora götürüldü. Bir doktorun Graham Bell'e yönlendirmesiyle Helen'in hayatı değişecekti.

Graham Bell, telefonu keşfinden sonra kendini sağır çocukları yetiştirmeye vermişti. Aileye Perkins Enstitüsü ve Massachusetts Sağırlar Evi'ne yönlendirdi. Böylece burada Anne Mansfield Sullivan ile tanıştılar.

Hellen Keller ve öğretmeni Anne Sullivan, 1898.

Kendisi de yarı âmâ olan ve bu okulda yetişen Anne Sullivan, Hellen'a okuma - yazmayı, konuşmayı öğretmeyi başardı.

Helen'in öğrenmeye başlaması ise hayatının ilk on dokuz ayında zihninde yer eden "su" oldu.

Bu kelimeden yola çıkan öğretmen Sullivan, Hellen'i bir su pompasının yanına götürdü. Elini suya tuttu ve hemen ardından eline "su - water" kelimesini yazdı. Bu ilk kelimeyi takip eden birkaç saat içinde Helen, 30 yeni kelime daha öğrenebildi.

Perkins Enstitüsü, Hellen'deki ilerlemeyi gazetelere duyurduğunda bütün dünyada tanınan biri oldu.

Helen Keller rolündeki Patty Duke ve Anne Sullivan rolündeki Anne Bancroft'un 1959 Broadway oyunundan. Bu sahnede öğretmen Sullivan Helen'e “su” kelimesini öğretmeye çalışıyor.

HAYATI FİLMLERE KONU OLDU

Tahsilini her geçen gün ilerleyen Keller, 1904 yılında lisans derecesiyle mezun olan ilk kör ve sağır kimse unvanını kazandı. Hayatı boyunca pek çok üniversiteden de onur doktora derecesi aldı.

Hem normal, hem braille daktilosuyla "The Story of My Life - Hayatımın Hikayesi kitabıyla yaşadıklarını anlattı.

Anne Sullivan'ın tesiri altında kalan Helen, hayatı boyunca onunla birlikte hareket etti. Onun yönlendirmesiyle sosyalizmin de tesirinde kalan Keller, edebi kitapların dışında çeşitli fikir kitapları da kaleme aldı.

1 Haziran 1968'de uykusunda ölen Helen'in cesedi yakılarak külleri öğretmeni Sullivan yanına gömüldü.

Helen Keller'in hayatı pek çok filme de konu oldu. 1953 yılında hayatı "Helen Keller in Her Story" adıyla film yapıldı ve bu filme 1955'te Oscar verildi.

1962'de hakkında The Miracle Worker adlı biyografik film çekildi ve oyuncuları Anne Bancroft ve Patty Duke Oscar aldı.

2005'te vizyona giren "Black" adlı film Sanjay Leela Bhansali tarafından Keller'in hayatından esinlenerek yapıldı. Black filmini Uğur Yücel de 2013'te "Benim Dünyam" adıyla uyarladı.