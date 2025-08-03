BİM aktüel ürünler kataloğu 5-8 Ağustos! Buz makinesi, katlanabilir bisiklet ve daha fazlası geliyor

BİM'de her hafta Salı ve Cuma günleri iki ayrı aktüel katalog yayımlanıyor. Bu hafta 5-8 Ağustos yayınlanan BİM aktüel ürünler kataloğu ile raflara gelecek ürünler de belli oldu.

5 AĞUSTOS BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Fide Ton Balığı Zeytinyağlı 3x80 g 99 TL

Tamek Domates Salçası 1500 g 95 TL

Söke Lavaş Tortilla 648 g 45 TL

Luna Margarin Klasik Kase 500 g 55 TL

Pastavilla Lazanya 500 g 95 TL

Limy Aromalı İçecek Çeşitleri 3 L 39,50 TL

Avoya Meyveli Mineralli Gazlı İçecek 750ml 39,50 TL

Züber Yer Fıstığı Ezmesi 315 g 175 TL

Çotonak Şeker İlavesiz Fındık Ezmesi 300 g 165 TL

Eti Burçak Şekeri Meyvelerden Tahıllı Bisküvi 50 g 14,50 TL

Bingo Toz Deterjan Beyazlar Ve Renkliler 10 Kg 355 TL

Bebek Bezi Ultra Fırsat Paketi 399 TL

Bingo Soft Çamaşır Yumuşatıcısı 5 L 139 TL

Dalan Zeytinyağlı Sıvı Sabun 3 L 79 TL

Güleç Genel Temizlik Sıvısı 4 L 99 TL

Peros Sıvı Çamaşır Deterjanı 3 L 149 TL

Gilette Sensor Tıraş Bıçağı Ve Yedek Başlık Seti

8 AĞUSTOS CUMA BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 24.990 TL

Senna 50 İnç Frameless Ultra HD QLED Google TV 13.490 TL

Buz Makinesi 3.490 TL

Dondurma Yapabilen Hamur Yoğurma Makinesi 3.490 TL

Sürgülü Aspiratör 1.349 TL

Elektrikli Tek Gözlü Ocak 739 TL

Dagi Şort Takım Erkek 459 TL

Spor Çantası 399 TL

Tişört Erkek 269 TL

Şort Takım Erkek 369 TL

Şort Takım Kadın 369 TL

Kot Şort Erkek 279 TL

Kot Kapri Kadın 279 TL

Pantolon Erkek 199 TL

Paşabahçe Kapaklı Patisserie Servis Tabağı 299 TL

Leafy Kavanoz ~ 1080 cc 229 TL

Leafy Kavanoz ~ 380 cc 159 TL

Villa Patisserie 3 Katlı Cam Saklama Kabı ~ 505 cc 239 TL

Borcam Dilimli Kek Kalıbı ~ 1680 cc ~ 21,8 cm 159 TL

Ütü Masası 799 TL

Kelebek Kurutmalık 649 TL

Tefal Düdüklü Tencere 4.999 TL

Simplicty Krep Tava 649 TL

Simplicty Wok Tava 799 TL

Simplicty Tava 699 TL

Santoku Bıçağı 329 TL

Manuel Rondo 649 TL

Wok Tava 299 TL

Ayaklı Kahve Yanı Su Bardağı 169 TL

Cam Kupa 6'lı 149 TL

Yapışkanlı Duvar Baharatlığı 399 TL