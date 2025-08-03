BİM aktüel ürünler kataloğu 5-8 Ağustos! Buz makinesi, katlanabilir bisiklet ve daha fazlası geliyor
5-8 Ağustos BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 5 Ağustos Salı BİM aktüel ürünler kataloğu ile pek çok gıda ve temizlik malzemeleri indirime giriyor. 8 Ağustos Cuma günü buz makinesi, ütü masası, televizyon, katlamalı bisiklet ve daha fazlası geliyor. Bu hafta BİM'de hangi ürünler satışta 5-8 Ağustos BİM aktüel ürünler kataloğu ile belli oldu.
BİM'de her hafta Salı ve Cuma günleri iki ayrı aktüel katalog yayımlanıyor. Bu hafta 5-8 Ağustos yayınlanan BİM aktüel ürünler kataloğu ile raflara gelecek ürünler de belli oldu.
5 AĞUSTOS BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Fide Ton Balığı Zeytinyağlı 3x80 g 99 TL
Tamek Domates Salçası 1500 g 95 TL
Söke Lavaş Tortilla 648 g 45 TL
Luna Margarin Klasik Kase 500 g 55 TL
Pastavilla Lazanya 500 g 95 TL
Limy Aromalı İçecek Çeşitleri 3 L 39,50 TL
Avoya Meyveli Mineralli Gazlı İçecek 750ml 39,50 TL
Züber Yer Fıstığı Ezmesi 315 g 175 TL
Çotonak Şeker İlavesiz Fındık Ezmesi 300 g 165 TL
Eti Burçak Şekeri Meyvelerden Tahıllı Bisküvi 50 g 14,50 TL
Bingo Toz Deterjan Beyazlar Ve Renkliler 10 Kg 355 TL
Bebek Bezi Ultra Fırsat Paketi 399 TL
Bingo Soft Çamaşır Yumuşatıcısı 5 L 139 TL
Dalan Zeytinyağlı Sıvı Sabun 3 L 79 TL
Güleç Genel Temizlik Sıvısı 4 L 99 TL
Peros Sıvı Çamaşır Deterjanı 3 L 149 TL
Gilette Sensor Tıraş Bıçağı Ve Yedek Başlık Seti
8 AĞUSTOS CUMA BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 24.990 TL
Senna 50 İnç Frameless Ultra HD QLED Google TV 13.490 TL
Buz Makinesi 3.490 TL
Dondurma Yapabilen Hamur Yoğurma Makinesi 3.490 TL
Sürgülü Aspiratör 1.349 TL
Elektrikli Tek Gözlü Ocak 739 TL
Dagi Şort Takım Erkek 459 TL
Spor Çantası 399 TL
Tişört Erkek 269 TL
Şort Takım Erkek 369 TL
Şort Takım Kadın 369 TL
Kot Şort Erkek 279 TL
Kot Kapri Kadın 279 TL
Pantolon Erkek 199 TL
Paşabahçe Kapaklı Patisserie Servis Tabağı 299 TL
Leafy Kavanoz ~ 1080 cc 229 TL
Leafy Kavanoz ~ 380 cc 159 TL
Villa Patisserie 3 Katlı Cam Saklama Kabı ~ 505 cc 239 TL
Borcam Dilimli Kek Kalıbı ~ 1680 cc ~ 21,8 cm 159 TL
Ütü Masası 799 TL
Kelebek Kurutmalık 649 TL
Tefal Düdüklü Tencere 4.999 TL
Simplicty Krep Tava 649 TL
Simplicty Wok Tava 799 TL
Simplicty Tava 699 TL
Santoku Bıçağı 329 TL
Manuel Rondo 649 TL
Wok Tava 299 TL
Ayaklı Kahve Yanı Su Bardağı 169 TL
Cam Kupa 6'lı 149 TL
Yapışkanlı Duvar Baharatlığı 399 TL