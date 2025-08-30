Limanı, kendine has binaları ve sfenksleriyle suyun altında 'gizemli' bir şehir! Canopus'un hazineleri yıllar sonra gün yüzüne çıktı

Mısır’ın İskenderiye açıklarında yer alan ve antik çağda deniz altında kalmış Canopus kentinden eserler, 25 yıl aradan sonra ilk kez gün yüzüne çıkarıldı.

LİMAN, BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ İÇİN HAVUZLAR VE FAZLASI...

Arkeologlar, kireçtaşından yapılmış tapınak kalıntıları olabileceği düşünülen yapılar, bir liman, su ve balık yetiştiriciliğine ait havuzlar ortaya çıkardı.

The Art Newspaper'dan edinilen bilgilere göre, Canopus, İskenderiye kurulmadan önce Yunan ticaretinin Mısır’daki en önemli limanıydı. Naukratis ve Herakleion ile birlikte dönemin başlıca ticaret merkezleri arasında yer alıyordu.

AKDENİZ'İN DERİNLİKLERİNDE GİZEMLİ BİR ŞEHİR

Kent, yaklaşık 300 yıl boyunca Mısır’a hükmeden Ptolemaios Hanedanlığı döneminde ve ardından 600 yıl boyunca Roma İmparatorluğu döneminde önemini korudu. Ayrıca erken Hristiyanlık tarihinde de büyük bir role sahipti.

Bugünkü Abu Kir kasabasında bulunan şehitlere ait kutsal yapılar da bu mirasın bir parçası. Ancak kent, yükselen deniz seviyesi, depremler ve tsunamiler nedeniyle büyük yıkımlar yaşadı. Özellikle MÖ 2. yüzyılın sonlarında meydana gelen sıvılaşma sonucu büyük bölümü yok oldu.

DEPREMLERLE 'YUTULAN' ŞEHİRDEN YENİ KEŞİF

Mısır Eski Eserler Bakanlığı’na göre, geçen hafta 19-21 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen sualtı mirası etkinliği sırasında önemli buluntular keşfedildi. Bunlar arasında II. Ramses’in kartuşlarını taşıyan dev bir kuvars sfenks heykeli ve Roma dönemine ait beyaz mermerden bir soylu heykeli bulunuyor.

Tören sırasında konuşan Turizm ve Eski Eserler Bakanı Şerif Fathi, Mısır donanmasının desteğini de öne çıkararak “Bu eşsiz eserlerin Akdeniz’in derinliklerinden çıkarılmasını sağlayan çabalara teşekkür ediyoruz” dedi. 21 Ağustos’ta vinçlerle yavaşça çıkarılan heykeller, dalgıçların kıyıdan alkışları eşliğinde karaya getirildi.

YENİDEN GÜN IŞIĞINDA

Keşifler, Fransız sualtı arkeoloğu Franck Goddio’nun öncülüğünde Avrupa Sualtı Arkeolojisi Enstitüsü ile Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı’nın 30 yılı aşkın süredir yürüttüğü çalışmaların devamı niteliğinde. Goddio daha önce de Serapis Tapınağı’nın kalıntılarını, dört-beş metre yüksekliğinde Serapis heykelinin başını ve neredeyse bozulmamış Ptolemaios dönemine ait siyah granitten bir kraliçe heykelini gün yüzüne çıkarmıştı.

Bugün Canopus’tan çıkarılan 86 eser, “Batık Şehrin Sırları” sergisi kapsamında İskenderiye Ulusal Müzesi’nde altı ay boyunca ziyaretçilerin ilgisine sunulacak.

Mısırolog Stephen Harvey, “Antik dönemde kıyı şeridi farklıydı, bu yüzden bu şehirler bugün deniz altında. Ancak günümüzde devam eden deniz seviyesi yükselişi, artık karada ve kıyıya yakın mirasları da tehdit ediyor. Bu tehdit, İskenderiye’yi bile kapsıyor” dedi.