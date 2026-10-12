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Rahmi Koç Müzesi’nde yeni sergi... Türkiye’nin asırlık sanayi yolculuğu

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Rahmi Koç Müzesi’nde yeni sergi... Türkiye’nin asırlık sanayi yolculuğu
Başlık ResmiRahmi Koç Müzesi’nde yeni sergi... Türkiye’nin asırlık sanayi yolculuğu

Eski pikaplar, buzdolapları, çamaşır makineleri, otomobiller, fotoğraflar, belgeler ve diğerleri… Bir asırlık üretim yolculuğu, Türkiye’nin sanayileşme hikâyesiyle birlikte Rahmi M. Koç Müzesi’nde canlanıyor.

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Murat Öztekin
MURAT ÖZTEKİN

Müzede kapılarını açan “Yerli Sanayi, Uluslararası İtibar” sergisi, 1926’dan günümüze uzanan Koç Holding’in birikimini; üretim, teknoloji, girişimcilik ve toplumsal dönüşüm ekseninde ele alıyor. Sergi, sayıları 300’ü aşan nesne, arşiv belgesi ve fotoğraf ile yerli üretimin gelişimini ve bu üretimin gündelik hayatta bıraktığı izleri görünür kılıyor. Müzedeki anlatının ağırlık merkezini ise Türkiye’de özel sektör yatırımlarıyla sanayileşmenin hız kazandığı 1950’li yıllardan günümüze uzanan dönem oluşturuyor. Sergilenen eserler; ticaretten sanayiye, montajdan imalata, yerli üretimden ihracata geçişi aynı zaman çizgisi üzerinde izleme imkânı veriyor. Yerli otomobiller de asırlık hikâyenin parçası oluyor. Bu kısımda Devrim ve Murat 131 gibi otomobillere yer veriliyor.

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1990’LAR BUGÜNE TAŞINDI

Sergide görülebilen bir diorama eseri ise 1990’ları bugüne taşıyor. İnanç Benlioğlu tarafından hazırlanan 1/18 ölçekli diorama sokakları, dükkânları, apartmanları, vasıtaları ve reklam panolarıyla 1990’ların Türkiye’sinden tanıdık bir şehir görünümünü canlandırıyor. Böylece dönemin farklı atmosferi yansıtılıyor.

“Yerli Sanayi, Uluslararası İtibar” sergisi 7 Şubat 2027 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

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