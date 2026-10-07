Orkideler Türk ve G. Koreli sanatçıları buluşturdu: Farkındalık sergisi

Türkiye ve Güney Kore’den bilimsel bitki ressamlarını buluşturan “Orkide: Sınırlar Arasında Sessiz Bir Diyalog” sergisi, nadir orkide türlerini sanatla buluşturuyor. Sergi, 15 Ekim’e kadar 6. Daire Sanat Galerisi’nde ziyaret edilebilecek.

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Türkiye ve Güney Kore’den bilimsel bitki ressamlarını bir araya getiren “Orkide: Sınırlar Arasında Sessiz Bir Diyalog” sergisi, Beyoğlu’ndaki 6. Daire Sanat Galerisinde görülebiliyor.

Sergi, botanik illüstrasyonlar vasıtasıyla iki coğrafya arasında köprü kuruyor. Kırılgan ekosistemlerin sessiz şahitleri olan orkideleri merkezine alan sergide, iki ülkenin nadir bitki türleri sanatla buluşuyor.

Dünya genelinde yaklaşık 25 bin türle temsil edilen ancak birçoğunun nesli tehdit altında bulunan orkidelerin detaylı çizimleri, ekolojik farkındalık mesajı veriyor.

Sergi, 15 Ekim tarihine kadar Beyoğlu Belediyesi 6. Daire Sanat Galerisinde görülebiliyor.

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