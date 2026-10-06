Arkeologları heyecanlandıran keşif! Altın maskeli savaşçı mezarı gün yüzüne çıkarıldı

Kuzey Makedonya'daki Rasnica nekropolünde yapılan kazılarda bronz miğfer, kalkan, kılıç ve mızrakların yanı sıra dikkat çeken bir altın levha bulundu. Arkeologlar, son derece ince parçanın ölünün yüzünü kapatan bir 'cenaze maskesi' olabileceğini değerlendirirken, mezarın bir savaşçıya ait olabileceği üzerinde duruyor.

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Kuzey Makedonya'daki Rasnica nekropolünde gerçekleştirilen son kazılarda, son derece eksiksiz bir askeri teçhizat grubu ortaya çıkarıldı. Arkeologlar; bronz bir miğfer, kalkan, kılıç ve birden fazla mızrağın yanı sıra bronz kaplar, gümüş bir iğne, kehribar ve cam boncuklar, altın bir yüzük ve değerli malzemelerden yapılmış diğer eşyaları gün yüzüne çıkardı.

Ulusal Arkeoloji Müzesi'nden Proje Direktörü Pero Ardžanliev, defin alanını 'ölen kişinin eksiksiz bir silah takımıyla gömüldüğü son derece zengin bir Arkaik mezar' olarak tanımladı. Askeri teçhizatın, takıların ve prestij eşyalarının bir arada bulunması, bu kişinin topluluk içinde üst düzey bir konuma sahip olduğuna işaret ediyor.

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KİMLİĞİ KONUSUNDA TEMKİNLİLER

arkeonews.net'te yer alan habere göre arkeologlar, kişinin kimliği konusunda şimdilik temkinli davranıyor. Buluntular bir savaşçı mezarına işaret etse de, iskelet üzerindeki antropolojik analizler henüz biyolojik cinsiyet veya yaş tespiti yapabilmiş değil. Araştırmacılar ayrıca bu kişinin sağlık durumunu ve aynı sahada iki yıl önce keşfedilen diğer zengin mezardaki bireyle akrabalığı bulunup bulunmadığını belirlemeyi hedefliyor.

Fotoğraf: Arkeoloji Müzesi

ÖLÜNÜN YÜZÜNÜ KAPLAYAN BİR ALTIN LEVHA OLABİLİR

Yeni mezardaki bir obje, keşfi çok daha dikkat çekici hale getiriyor. Kalkanın yanında son derece ince bir altın levha bulan arkeologlar, bu parçanın ölünün yüzünü kaplayan bir cenaze maskesi veya yüz örtüsü olabileceğini değerlendiriyor.

Altın parçası son derece hassas bir yapıda olduğu için laboratuvarda uzmanlarca incelendikten sonra kesin kimliklendirme yapılacak. Bu detay büyük önem taşıyor; zira Arkaik dönemde Balkanlar'ın belirli bölgelerinde ölülerin yüzüne altın örtüler yerleştirmek, soylu defin geleneklerinin en belirgin özelliklerinden biri.

Rasnica nekropolü, ünlü altın cenaze maskeleriyle tanınan Trebeništa nekropolüne yalnızca 5 kilometre mesafede yer alıyor. İlk gözlemler, Rasnica’daki yeni altın levhanın Trebeništa’daki emsallerinden bile daha eski olabileceğini gösteriyor.

Fotoğraf: SDK.MK

2024’TEKİ BÜYÜK KEŞFİN DEVAMI GELDİ

Rasnica, iki yıl önce 100’den fazla değerli eser içeren anıtsal bir mezar kompleksinin ortaya çıkarılmasıyla arkeoloji dünyasında büyük yankı uyandırmıştı. 2026’da yapılan ve ilkinden daha eski olduğu tahmin edilen bu ikinci zengin keşif, Rasnica’nın tekil bir mezar değil, dönemin elitlerine ait geniş bir nekropol kompleksi olduğunu kanıtladı.

Ohri Gölü çevresi, M.Ö. 6. yüzyılda Balkanlar, Ege ve Akdeniz arasındaki ticaret ağlarının merkezinde yer alıyordu. Mezardan çıkan değerli madenler, süs eşyaları ve gelişmiş silahlar, sadece kişisel eşyalar değil; bölgedeki gücün, statünün ve Akdeniz dünyasıyla kurulan ticari bağların birer simgesi olarak kabul ediliyor.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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