Rock efsanesi AC/DC'nin ilk bateristi hayatını kaybetti
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Editör: Seda Çakır / Kaynak: Anadolu Ajansı
Editör: Seda Çakır / Kaynak: Anadolu Ajansı
70'li yıllardan itibaren rock dünyasının en ilham verici oluşumlarından biri olarak ışıldayan AC/DC'nin ilk bateristi olan Colin Burgess, 77 yaşında hayatını kaybetti.
Dünyaca ünlü rock müzik grubu AC/DC'nin ilk bateristi Colin Burgess, 77 yaşında hayata gözlerini yumdu. AC/DC grubunun Facebook'ta yayımladığı mesajda, "Colin Burgess'in ölümüne çok üzüldük. Kendisi saygıdeğer bir sanatçı olmanın yanı sıra bizim ilk bateristimizdi. Huzur içinde Rock and Roll'la" ifadeleri kullanıldı.
Avustralyalı sanatçının ölüm nedeni henüz açıklanmadı.
Burgess, 1973'te kardeşi Angus, ritim gitarist Malcolm Young, vokalist Dave Evans ve basçı Laryy Van Kriedt ile AC/DC grubunu kurmuştu.