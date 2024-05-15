Rönesans tarihçisi Ann Pizzoruso Mona Lisa tablosunu çözdü mü?

Türklerin Da Vinci'si Matrakçı Nasuh! Matraki: Bir Osmanlı Yıldızı sanatseverlerle buluştu

Türklerin Da Vinci'si Matrakçı Nasuh! Matraki: Bir Osmanlı Yıldızı sanatseverlerle buluştu

Jeolog ve Rönesans dönemi sanat tarihçisi Ann Pizzoruso, tablonun nerede yapıldığına dair sırrı çözdüğünü söylemesi gündem oldu. Leonardo da Vinci'ni eseri Mona Lisa, en çok gizemli gülümsemesiyle ve cevap bekleyen pek çok soruyu içinde barındırıyor.

Sanat tarihçisi Pizzoruso Rönesans dönemine dair çalışmalarıyla bu sahadaki önemli isimlerden biri olarak tanınıyor.

Da Vinci üzerine de pek çok yayını olan akademisyenin bir de kitabı var: Twittando Da Vinci (Da Vinci'ye Tweet Atmak)

Pizzoruso elde ettiği bilgileri geçtiğimiz günlerde İtalya'nın kuzeyinde yapılan bir konferansta sunuyor.

Bilgilerini portrenin arka planındaki manzarayı tespit etmek için kullanan araştırmacı, tabloda yer alan köprüden yola çıkarak Da Vinci ve Mona Lisa tablosu hakkında pek çok bilgi aktarıyor.

Arka plandaki köprü 14. yüzyıl yapımı olup burasının kuzeybatı İtalya'da, Lombardiya bölgesinde bulunan Como Gölü'nün kıyısındaki Lecco şehri olduğuna işaret ediyor.

BÜYÜK BİR JEOLOG