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Haberler > Kültür - Sanat > Rönesans tarihçisi Ann Pizzoruso Mona Lisa tablosunu çözdü mü?

Rönesans tarihçisi Ann Pizzoruso Mona Lisa tablosunu çözdü mü?

Düzenleyen: / Kaynak: BBC, Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Rönesans tarihçisi Ann Pizzoruso Mona Lisa tablosunu çözdü mü?

Kültür - Sanat Haberleri  / BBC, Türkiye Gazetesi

Jeolog ve Rönesans dönemi sanat tarihçisi Ann Pizzoruso, tablonun nerede yapıldığına dair sırrı çözdüğünü söylemesi gündem oldu. Leonardo da Vinci'ni eseri Mona Lisa, en çok gizemli gülümsemesiyle ve cevap bekleyen pek çok soruyu içinde barındırıyor.

Sanat tarihçisi Pizzoruso Rönesans dönemine dair çalışmalarıyla bu sahadaki önemli isimlerden biri olarak tanınıyor.

Da Vinci üzerine de pek çok yayını olan akademisyenin bir de kitabı var: Twittando Da Vinci (Da Vinci'ye Tweet Atmak)

Pizzoruso elde ettiği bilgileri geçtiğimiz günlerde İtalya'nın kuzeyinde yapılan bir konferansta sunuyor.

Bilgilerini portrenin arka planındaki manzarayı tespit etmek için kullanan araştırmacı, tabloda yer alan köprüden yola çıkarak Da Vinci ve Mona Lisa tablosu hakkında pek çok bilgi aktarıyor.

Rönesans tarihçisi Ann Pizzoruso Mona Lisa tablosunu çözdü mü? - 1. Resim

Arka plandaki köprü 14. yüzyıl yapımı olup burasının kuzeybatı İtalya'da, Lombardiya bölgesinde bulunan Como Gölü'nün kıyısındaki Lecco şehri olduğuna işaret ediyor.

BÜYÜK BİR JEOLOG

Pizzoruso, Leonardo'nun sade bir sanatçı değil "büyük bir jeolog" da olduğunu söylüyor:

"Da Vinci'yi jeolojinin babası olarak görüyorum. Leonardo'nun özelliklerinden biri jeolojik doğruluğu. Tablolarında kayaların ve bitki örtüsünün olduğu yerlere bakıyorsunuz ve hepsi tamamen doğal, tamamen tanınabilir. Özelliklerinden biri de bu.

Rönesans tarihçisi Ann Pizzoruso Mona Lisa tablosunu çözdü mü? - 2. Resim

Tablolarına, çizimlerine bakıyorum ve bu kadar süre sonra bile hâlâ o manzarayı görebiliyorum."

Rönesans tarihçisi Ann Pizzoruso Mona Lisa tablosunu çözdü mü? - 1. Resim

KÖPRÜYÜ KİMSE ÇÖZEMEMİŞTİ

Sanat tarihçileri asırlardır tablodaki köprüyü tespit etmeye çalıştı. Çünkü bu tür köprüler İtalyan şehirlerinde çok sayıda görülebiliyor.

Pizzorusso "Herkesin sadece köprülere baktığını gördüm. Bu, Mini Cooper bir araba aramak gibi. İtalya'nın her yerindeler. Bir köprü gerekiyor, aynı zamanda o toprak yapısı ve göl. Hepsi de buradaydı." diyor.

DRON KULLANDI

Pizzorusso, Mona Lisa'daki jeolojik özellikleri, Kuzey İtalya'daki Como Gölü kıyısında bulunan Lecco şehrindekilerle örtüştürüyor.

"Leonardo, Milano'dan Como Gölü'ne bir kanal inşa etmeye çalıştığı gölde çok zaman harcadı. Bu kanalı inşa etmeyi başaramadı, çünkü belirli bölgeler çok kayalıktı."

Pizzorusso portrenin arkasındaki dağların da Da Vinci'nin gittiği bilinen Alpler olduğunu belirtti. Köprünün de 14. yüzyılda inşa edilen Azzone Visconti Köprüsü olduğunu söyledi.

Pizzoruso, bölgeyi belirleyebilmek için dijital haritalar, yer belirleme sistemleri ve dron kullandı. Bilim insanı, bulgularını birleştirdiğinde "bütün parçaların yerine oturduğunu" vurguladı.

Rönesans tarihçisi Ann Pizzoruso Mona Lisa tablosunu çözdü mü? - 4. Resim

16. yüzyıla ait tablo Paris'teki Louvre Müzesi'nde sergileniyor.

DİĞER TEORİLER

2011'deki bir teoride, Mona Lisa'daki köprü ve yolun kuzey İtalya'daki küçük Bobbio kasabasında yer aldığı savunulmuştu.

Geçen yıl, tablodaki köprünün Arezzo bölgesinde yer aldığı iddiası ortaya atılmıştı.

Yine Laterina'daki Romito Köprüsü de Mona Lisa ile alakalandırıldı.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: BBC, Türkiye Gazetesi
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