Russel Crowe Gladyatör 2 için endişeli: Bir tane daha yapılıyor olması beni biraz rahatsız ediyor!

Russell Crowe, Ridley Scott'un "Gladyatör" filminin devamını çekmesinden "rahatsız" olduğunu itiraf etti. Ünlü oyuncu Gladyatör 2 filminin kariyerini yeniden gözden geçirmesine sebep olduğunu da söyledi.

Crowe, Scott'a en iyi erkek oyuncu dalında Oscar kazandıran ve onu dünya çapında üne kavuşturan 2000 yapımı destanda baş karakter Maximus Decimus Meridius'u oynamıştı.

Şimdi, "Normal People "ın çıkış yapan oyuncusu Paul Mescal, "Gladyatör II "de eski İmparator Marcus Aurelius'un (Richard Harris) torunu Lucius Verus rolünde.

İlk filmde Marcus, Maximus'u halefi olarak atadıktan sonra güce aç oğlu Commodus (Joaquin Phoenix) tarafından vahşice öldürülmüştü. İlk film Crowe'un karakterinin Commodus'a karşı bir düelloda unutulmaz bir şekilde ölmesiyle sona eriyordu.

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GLADYATÖR 2 HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYOR?

Crowe, "Kyle Meredith With..." programında verdiği yeni bir röportajda rahatsızlığını şöyle ifade ediyor:

"Bir tane daha yapılıyor olması beni biraz rahatsız ediyor, anlıyor musunuz? Çünkü tabii ki ben ölüyüm ve ne yapılacağı konusunda söz hakkım yok. Duyduğum birkaç şey, 'Hayır, hayır, hayır. Bu, o karakterin ahlaki yolculuğunda yok. Ama bilirsiniz, bir şey söyleyemem. Burası benim yerim değil. Nasıl bir şey olduğunu göreceğiz."

"Gladyatör "den sonra "Master and Commander", Scott'ın "Robin Hood" ve "Les Misérables" filmlerinde rol alan 60 yaşındaki aktör, yeni Gladyatör filminin kariyerini gözden geçirmesine sebep olduğunu da sözlerine ekledi.

"O filmi yaptığım yaşı ve ondan sonra gelen her şeyi ve o filmin bana açtığı kapıları düşünüyorum" dedi. "Yani kesinlikle bir parça - ve bu sadece tamamen dürüst olmak gerekirse - bir parça melankoli, bir parça kıskançlık var. Çünkü tendonlarımın olduğu zamanları hatırlıyorum."