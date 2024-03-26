Şaheserler Anadolu’yu dolaşacak! 16 şehirde 6 bin etkinlik...

Türkiye’nin her tarafında altı ay boyunca festival rüzgârı esecek, Picasso ve Frida gibi ressamların eserleri de şehirleri dolaşacak.

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Dünyanın en büyük festival zinciri olan Türkiye Kültür Yolu Festivali, dördüncü defa geniş bir programla geliyor. 13 Nisan’da başlayacak ve bu sene 16 şehre yayılacak festival, peş peşe faaliyetlerle Türkiye’nin yedi bölgesinde 6 ay boyunca devam edecek.

40 BİN SANATÇI KATILACAK

Logosu ve ismi yenilenen festivalin tanıtımı dün Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından İstanbul’daki AKM’de yapıldı. ‘Kültür Yolu’nun dünyada bir benzeri olmadığını söyleyen Bakan Ersoy, bu sene Adana, Şanlıurfa, Samsun, Bursa ve Van olmak üzere beş şehri festivale ilave ettiklerini anlattı. Ersoy, bu yıl faaliyet sayısını 6 bine, sanatçı sayısını 40 bine, mekânları ise 600’e çıkaracaklarını kaydederek “Festival, katılımcı sayısı ile bugün dünyanın en büyük festivali olma özelliğini de taşıyor. Konser, gösteri, sinema, sergi, çocuk etkinlikleri, söyleşiler gibi pek çok etkinlikle her yaşa ve her kesime seçenek sunuyoruz” diye konuştu.

PİCASSO VE FRİDA'NIN ESERLERİ ŞEHİRLERİ DOLAŞACAK

“Kültür Yolu” çerçevesinde dünyaca meşhur sanatçıların sergilerine de ev sahipliği yapılacak. Picasso’nun eserlerinden oluşan sergi, üç ay boyunca farklı şehirleri dolaşacak. Frida sergisi ise İstanbul ve Antalya’da teşhir edilecek. Yaşayan fotoğraf efsanesi Sebastião Salgado’nun sergisi ise İstanbul’da açılacak. Dünyaca tanınmış Türk medya sanatçısı Refik Anadol da festivale has bir dijital eser üretecek.