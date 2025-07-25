Samuha’da sıra dışı buluntu! Hitit merkezinde ‘kuş kehanet metni’ keşfedildi

Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde yer alan Hitit yerleşim yeri Kayalıpınar’daki kazılarda kuşların uçuşlarına dair bilgilerin yer aldığı “kuş kehanet metni” keşfedildi.

Eski adı “Samuha” olan bölgedeki kazıların başkanlığını yürüten Doç. Dr. Çiğdem Maner, eser hakkında “Küçük bir metin, önü, arkası ve kenarları yazılı. Metinde yaptığımız ilk okumalarda kuşların uçuşundan bahsedildiğini tanımlayabildik. Bunlar genellikle falcılık ve kehanetle ilgili metinler içeriyor.

Bu buluntuyu diğerlerinden ayıran ve özel kılan en önemli unsur, tabletin ortasında bir delik olması. Bu ise bir yere ya da boyuna asılarak kullanıldığını düşündürüyor” değerlendirmesinde bulundu. Hititlerdeki paganist inançları yansıtan söz konusu tarihî eserin, İştar kültüyle irtibatlı olabileceği düşünülüyor.