Sinemada bu hafta | Kancalı dehşet’ geri döndü! 27 sene sonra o mesaj geldi

Kancalı katilin önce mesaj gönderip sonra dehşet saçtığı meşhur serinin ilk filminin devamı geldi: “Geçen Yaz Ne Yaptığını Biliyorum”. Jennifer Kaytin Robinson’ın çektiği bu son eser, nostaljik bir hava oluştursa da beklentilerin altında kalıyor!

MURAT ÖZTEKİN - Bir grup arkadaş, istemeden karıştıkları kazada birinin ölümüne sebep olur. Her şeyi örtbas ettiklerini düşünürler ama kancalı bir düşman mesaj göndererek onların peşine takılır...

Temeline bu hikâyenin olduğu “Geçen Yaz Ne Yaptığını Biliyorum” film serisi, ilk defa 1998’de doğdu. Lois Duncan’ın romanından adapte edilen eser, eleştirilere rağmen kendine has bir hayran kitlesi meydana getirdi ve “devamları” çekildi.

Şimdi seri, uzun bir aradan sonra tekrar canlandırılıyor. Dördüncü halka olan “Geçen Yaz Ne Yaptığını Biliyorum” (I Know What You Did Last Summer) aynı zamanda ilk filmdeki hikâyenin devamı mahiyetinde. Amerikalı yönetmen Jennifer Kaytin Robinson’ın çektiği eserde, Madelyn Cline, Chase Sui Wonders ve Jonah Hauer-King gibi genç oyuncular rol alıyor. Freddie Prinze Jr. ve Jennifer Love Hewitt ise ilk iki filmdeki karakterlerini tekrar canlandırıyor.

UÇURUMUN KENARINDA

Southport adlı sahil kasabasında yaşayan beş arkadaş, bir nişan merasiminden sonra alkol ve uyuşturucunun tesiriyle bir adamın arabayla uçurumdan yuvarlanıp ölmesine sebep olurlar. Hadiseyi örtbas edip unutan beş arkadaş, bir sene sonra isimsiz bir kaynaktan “Geçen yaz ne yaptığını biliyorum” mesajını alır. Derken sahil kasabasında kanlı hadiseler patlak vermeye başlar. Durumu çözmek isteyen gençlerden Eva ise daha evvel aynı şeyleri yaşamış psikoloji profesörü Julie’den yardım ister…

NOSTALJİK HAVA

İlk filmden neredeyse otuz sene sonra gelen bu devam halkasında, birtakım modern dokunuşlar görülüyor. Öncekilere kıyasla daha kanlı olan “slasher eser” maziye dayanan hikâyesiyle en başında seyircinin merakını uyandırmayı başarıyor. Usta oyuncular Freddie Prinze Jr. ve Jennifer Love Hewitt’in dönüşü de esere nostaljik bir katkı sunuyor.

DEMODE KARAKTER

Ancak vakit ilerledikçe hem inandırıcılıktan uzaklaşan hem de karmaşıklaşan hikâye nihayette âdeta dağılıyor. Dehşet saçması için filme yerleştirilen kancalı balıkçı karakteri ise günümüz korku janrı içerisinde oldukça demode kalıyor ve âdeta mizahi bir unsura dönüşüyor!

Alt metinlerde ise birçok negatif şeyle birlikte yine bastırılmış suçluluk hissiyle mücadele etmenin zorlukları öne çıkıyor.

NE YAPTIĞINIZI BİLİYORDUK!

Hasılı yaz döneminin alışılmış korku yapımlarından biri olan “Geçen Yaz Ne Yaptığını Biliyorum” hayal kırıklığı meydana getiren bir “tekrar” oluyor. Dolayısıyla “Ne yaptığınızı zaten biliyorduk!” dedirtiyor. Buna rağmen Türkiye’deki yerli korku filmlerinin seviyesi düşünüldüğünde, türünün hayranlarını kendine çekebilir.

'RİHANNA'LI ŞİRİNLER GERÇEK DÜNYADA!

Hayatın sıradan akışı değişmiyor: Belçikalı çizgi roman sanatçısı Peyo’nun sosyalist hayallerle meydana getirdiği “Şirinler” artık kapitalizmin en önemli “oyuncaklarından” biri… İlk defa 1965’te beyazperdede yer alan karakterler, uzun yıllar sonra 2011’de başlayan bir üçlemeyle gerçek dünyaya taşınmış ve yeni nesle tanıtılmıştı. Şimdi ise yönetmen Chris Miller, “Şirinler” filminde (Smurfs) küçük mavi karakterleri, müzikal bir atmosferle seyirci karşısına getiriyor. Animasyonlar ile gerçek çekimlerin bir arada olduğu eserde bu defa Şirin Baba’yı Gargamel değil, kardeşi Razamel kaçırıyor ve Şirinler, boyutlar arası bir seyahate çıkıyorlar. Paris’in dans pistlerinden Avustralya çöllerine uzanıyorlar. Filmin orijinal versiyonunda artık sosyal medya fenomeni olan Şirine karakterine ise şarkıcı Rihanna ses veriyor. Eserin animasyonlarında el çizimine benzeyen bir tarz da dikkat çekiyor.