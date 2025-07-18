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Haftanın sanat ajandası | 'Yaz Konferansları'

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Sanat, Konferans, Minyatür, Resim, Zorlu PSM, Zuhal Olcay, Haber
Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesinde “Yaz Konferansları” başlıyor.  

MURAT ÖZTEKİN - Beş hafta sürecek konferanslarda, Türk resim sanatının tarihi, minyatür geleneğinden çağdaş döneme kadar uzanan detaylı bir perspektifle sunulacak. İlk olarak 2 Ağustos’ta Prof. Dr. Tarkan Okçuoğlu “Minyatür ve Türk Resminin Başlangıcı” başlıklı konferans verecek. 

Quentin Tarantino’nun  “Pulp Fiction” filmi, 21 Temmuz gecesi “Pluxee Sinema Günleri” çerçevesinde Zorlu PSM’de gösterilecek. 

Sanatçı Zuhal Olcay, 23 Temmuz akşamı ENKA Açık Hava Tiyatrosunda vereceği konserde sevenleriyle buluşacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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