Sultan Abdülhamid'in asker hastanesinden geriye kalan tek duvar korumaya alındı

Sultan II. Abdülhamid'in yaptırdığı Edirne Asker Hastanesi'nin geriye kalan tek duvarı, demirlerle çerçevelenerek korumaya alındı. Türkiye'de ilk defa röntgen cihazının kullanıldığı hastanelerden biriydi.

Sultan II. Abdülhamid döneminde bugün Anadolu, Yunanistan, Bulgaristan, Arnavutluk, Kosova, Makedonya, Irak, Lübnan, Yemen, Suudi Arabistan, İsrail, Mısır, Libya sınırları içinde kalan bölgelerde toplam 89 adet asker hastanesi yapıldı.

Bu asker hastanelerinden biri de Edirne'de bulunmaktadır. Edirne tarihinin en acı hatıralarının yaşandığı bu askeri hastane zamanla korunamayarak yok oldu ve geriye sadece duvarı kaldı.

Balkan Savaşları esnasında askerlerin tedavi edildiği ve dönemin son derece modern hastanelerinden biri olan Edirne Asker Hastanesi, Türkiye'de ilk defa röntgen cihazının kullanıldığı hastanelerden olma ünvanına da sahip.

Hastane gelecek nesillere aktarılabilmesi için Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar Başkanlığı tarafından restorasyona alınarak demirlerle çerçevelendi ve korumaya alındı.

RÖNTGEN CİHAZI KULLANILMIŞTI

Savaş meydanlarında ilk anda hayatını kaybetmeyen yaralılarda en önemli ölüm sebeplerinden biri vücutta kalan yabancı cisimlerdi. Yol açtığı enfeksiyonlar askerin şehit olmasına sebep olmaktaydı.

Almanya’daki Prusya ordusu, hızla bir radyolog okulu kurmuş; İngilizler ise Royal Victoria Hastanesi’nde ilk klinik radyolojik çalışmaları yapmışlardı.

Batıdaki teknik gelişmeleri yakından takip eden Sultan Abdülhamid, doktorların da bu teknolojik gelişmeleri orduya getirmelerini teşvik ediyordu.

Nitekim 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı ordunun tıbbi açıdan da ileri seviyede bir güce sahip olduğunu gösterir. 6 ayda geçilemez denilen Termofil Geçidi 30 günde geçilmiş ve zafer elde edilmişti.

Bu savaşta yaralıların taşındığı ana merkezlerden biri de İstanbul’daki Yıldız Askeri Hastanesi’ydi. Hastane Başcerrahı Cemil Paşa Esad Feyzi ve Rıfat Osman Beylerin teşebbüsleriyle radyoloji cihazını getirdiler.

Sultan Abdülhamid'in desteğiyle getirilen ilk röntgen cihazı kullanılarak pek çok askerin iyileşmesi sağlandı. Cihaz Edirne'deki bu hastanede de kullanıldı.

CUMHURBAŞKANLIĞI DESTEĞİ

Edirne Askeri Hastane'nin korumaya alınan tek duvarı ile ilgili konuşan Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Engin Beksaç, kalan tek duvarın Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar Başkanlığı tarafından restorasyona alınmasının sevindirici olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Engin Beksaç, “Çok geç bir yapı olmasına rağmen Edirne tarihinin ibretlik şaheserlerinden birisi" diyerek hastanenin yıkılış vetiresini ve tarihi önemi anlattı.

"PLANSIZLIK YÜZÜNDEN BOŞLUKTA KALDI"

Beksaç, "Maalesef bina çok hızlı bir şekilde yok olup gitti ve geri tek bir duvarı kaldı. Edirne'nin sert iklim şartları nedeniyle bu duvar da yok olup gidecekti. Ama şu an alınan tedbirler nedeniyle gerçekten de bu korumanın yapılması gerekiyordu ve o bakımdan koruma iyi olmuş" dedi.

Askeri Hastane'nin daha önce kazıları, temizlik çalışmaları ve sondajları yapıldığını hatırlatan Prof. Dr. Beksaç, “Esasında bildiğimiz kadarıyla mevcut planları da var. Burada yapılacak bir çalışmanın Edirne'ye katkısı büyük olacaktır. Özellikle buranın Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar Başkanlığı'na bırakılmış olması ve Milli Saraylar tarafından üstlenmiş olması gerçekten de sevindirici. Çünkü Cumhurbaşkanlığına bağlı Milli Saraylar gibi bir kurumun ciddiyeti hepimiz tarafından daha iyi bilinmektedir. Edirne'de bugüne kadar bir sürü ihya ve restorasyon çalışması bu plansızlık yüzünden boşlukta kaldı. Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar Başkanlığı'nın buradaki çalışmayı başarıyla başaracağına inanıyoruz” diye konuştu.