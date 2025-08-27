Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Kültür - Sanat > Tarihi 350 yıl geriye çekti! Ulucak Höyüğü'nde ortaya çıktı: 9 santimetre, tilki postu giyiyor

Tarihi 350 yıl geriye çekti! Ulucak Höyüğü'nde ortaya çıktı: 9 santimetre, tilki postu giyiyor

- Güncelleme:
Kültür - Sanat Haberleri  / Anadolu Ajansı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki Ulucak Höyüğü'nde yürütülen kazılarda, 8 bin yıllık olduğu değerlendirilen tilki postlu erkek figürü ortaya çıkarıldı. Kazı Başkanı Prof. Dr. Özlem Çevik figürün bölgenin tarihini 350 yıl daha geriye çektiğini söyledi.

Kazı Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, höyükte 1995 yılında başlayan kazılar, 2009'dan bu yana Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özlem Çevik başkanlığında yürütülüyor.

İzmir'in ilk yerleşim yerlerinden biri olan ve 8 bin 850 yıllık geçmişe sahip höyükteki çalışmalar, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk Tarih Kurumu, İzmir Büyükşehir ve Kemalpaşa belediyeleri ile Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'nin desteğiyle devam ediyor.

350 YIL DAHA GERİYE GİTTİ

Bu yılki çalışmalarda 9 santimetre boyutunda kilden yapılmış tilki postlu erkek figürü bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kazı Başkanı Çevik, Ulucak Höyüğü'nün Neolitik döneme tarihlenen bir yerleşim olduğunu belirtti.

Çevik, bölgenin çiftçi köy yerleşimi olarak 8 bin 500 yıl öncesine tarihlendiğini, kazılarla birlikte bu tarihin 350 yıl daha geriye gittiğini ifade etti.

Bulunan figürün üslubu ve üzerindeki kostüm detaylarıyla Ulucak'taki diğer örneklerden ayrıldığını aktaran Çevik, başındaki törensel şapkayı andıran kıyafet unsurunun dikkat çekici olduğunu kaydetti.

