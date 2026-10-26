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Kültür - Sanat

Tavşanlı Höyük kazılarında tarihi keşif! 4 bin yıllık pati izleri bulundu

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Kütahya'daki Tavşanlı Höyük kazılarında tarihi bir keşfe daha imza atıldı. Kazılarda yaklaşık 4 bin yıllık pati izleri bulundu. Çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy "Batı Anadolu'nun en büyük Tunç Çağı kentlerinden Tavşanlı Höyük'te yalnızca yapıları ve eserleri değil, yaşamın böylesine küçük ve beklenmedik izlerini de ortaya çıkarıyoruz" dedi.

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Tavşanlı Höyük'te yaklaşık 4 bin yıllık pati izleri bulunduğunu duyurdu.

Bakan Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Kütahya'daki kazılarda, patili bir hayvanın henüz kurumamış kerpicin üzerinde bıraktığı izlere ulaştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Tunç Çağı'nda yangın geçirerek yıkılan bir yapının molozu içinde bulunan bu kerpiç, bir zamanlar evin duvarında yer alıyordu. Üzerindeki pati izleri, 4 bin yıl önceki gündelik hayatın küçük bir anını korudu. Batı Anadolu'nun en büyük Tunç Çağı kentlerinden Tavşanlı Höyük'te yalnızca yapıları ve eserleri değil, yaşamın böylesine küçük ve beklenmedik izlerini de ortaya çıkarıyoruz. 2021'den bu yana çalışmaları yürüten Kazı Başkanımız Prof. Dr. Erkan Fidan'a ve kazı ekibimize teşekkür ediyorum."

Tavşanlı Höyük kazılarında tarihi keşif! 4 bin yıllık pati izleri bulundu
Başlık ResmiTavşanlı Höyük kazılarında tarihi keşif! 4 bin yıllık pati izleri bulundu

BULUNTUNUN YERLEŞMEDEKİ GÜNDELİK YAŞAMA İLİŞKİN SOMUT BİR İZ SUNDUĞU İFADE EDİLDİ

Kültür ve Turizm Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, toprak, su ve samanın karıştırılıp kalıplara dökülmesiyle hazırlanan kerpiçlerin güneşte kurutularak yapı malzemesine dönüştürüldüğü, Tavşanlı Höyük'te bulunan örneğin üzerinden henüz kurumadan geçen köpeğin pati izlerinin kerpicin sertleşmesiyle yüzeyde kaldığı belirtildi.

Tavşanlı Höyük kazılarında tarihi keşif! 4 bin yıllık pati izleri bulundu
Başlık ResmiTavşanlı Höyük kazılarında tarihi keşif! 4 bin yıllık pati izleri bulundu

Daha sonra evin duvarında kullanılan kerpiçin Tunç Çağı'na ait yapının yangın geçirerek yıkılmasının ardından moloz içinde kaldığı aktarılan açıklamada, kazılarda ele geçirilen buluntunun yerleşmedeki gündelik yaşama ilişkin somut bir iz sunduğu ifade edildi.

Açıklamaya göre, Prof. Dr. Erkan Fidan başkanlığında 2021'den bu yana sürdürülen kazılar, Batı Anadolu'nun en büyük Tunç Çağı kentlerinden biri olan Tavşanlı Höyük'ün mimarisini ve arkeolojik buluntularını ortaya çıkarıyor.

Kerpiç üzerindeki pati izleri de bu çalışmaların, yapıların ve eserlerin yanı sıra yaklaşık 4 bin yıl önce kentte yaşanan gündelik hayatın küçük ve beklenmedik ayrıntılarını belgelediğini gösteriyor.

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Editör : SEZER DOĞRU | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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