Titian'ın tablosuna rekor fiyat! Otobüs durağında bulunan esere 20,6 milyon €

“Titian” olarak da anılan İtalyan ressam Tiziano Vecellio’nun 2002'de otobüs durağında bulunan “Rest on the Flight into Egypt” adlı eseri, rekor fiyata satıldı.

Mikro resimlerde başka bir hikâye var! Sanatçı Murat Uçar eserlerini milimetrelere sığdırıyor

Mikro resimlerde başka bir hikâye var! Sanatçı Murat Uçar eserlerini milimetrelere sığdırıyor

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - “Titian” olarak da anılan İtalyan ressam Tiziano Vecellio’nun 16. asırda resmettiği “Rest on the Flight into Egypt” (Mısır’a Uçuşta Dinlenme) adlı eseri, rekor fiyata alıcı buldu.

Birçok defa çalınan ve en son 2002’de polis tarafından İngiltere’nin başkenti Londra’daki bir otobüs durağında poşetin içinde bulunan eser, Christie’s Müzayede Evi’nde yapılan açık arttırmada 20,6 milyon avroya (yaklaşık 723,8 milyon Türk lirası) satıldı.

Rönesans sanatçısı için bu en yüksek satış rakamı oldu. Müzayede evi çalışmayı “Titian’ın bir nesilden uzun müddettir müzayedeye çıkan en önemli eseri” olarak tanımlıyordu.