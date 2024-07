Titian'ın tablosuna rekor fiyat! Otobüs durağında bulunan esere 20,6 milyon €

4 Temmuz 2024

Kültür - Sanat Haberleri / Türkiye Gazetesi

“Titian” olarak da anılan İtalyan ressam Tiziano Vecellio’nun 2002'de otobüs durağında bulunan “Rest on the Flight into Egypt” adlı eseri, rekor fiyata satıldı.

