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51 bin senelik sanat... Dünyanın en eski mağara resmi!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
51 bin senelik sanat... Dünyanın en eski mağara resmi!
Arkeoloji, Endonezya, Haber

Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yeni arkeolojik keşifler insanoğlunun zannedilenden daha önce sanat yaptığını gösteriyor... Dünyanın en eski mağara resmi Endonezya’da keşfedildi.

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ -  Avustralyalı ve Endonezyalı bilim adamları figüratif mağara sanatının bilinen en eski numunesini, Endonezya’nın Sulawesi adasında keşfetti.

Hayvanların ve insana benzeyen üç fi gürün yer aldığı resmin, en az 51 bin 200 senelik olup daha evvel bulunan “en eski” mağara resminden 5 bin sene daha eski olduğu açıklandı.

Avustralyalı ve Endonezyalı araştırmacıların prestijli Nature dergisinde neşrettikleri keşif “insanın sanatsal düşünme kapasitesinin çok daha önceye dayandığını gösteriyor” yorumuna yol açtı.

Araştırmacılardan Prof. Maxime Aubert, BBC’ye yaptığı açıklamada, keşfi n insan hakkındaki fikirleri değiştireceğini kaydederek “Resim karmaşık bir hikâye anlatıyor.

Eser, o devirde insanların soyut düşünme kapasitesine sahip olduğunu gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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