Sanata bi yer... “Göz Teması“ kapılarını açtı

“Sanata Bi Yer” platformu genç sanatçıları “erişilebilir sanat” felsefesiyle sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor.

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - “Sanata Bi Yer” platformu genç sanatçıları “erişilebilir sanat” felsefesiyle sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Doğuş Grubu’nun desteklediği platform, Büyükdere35 Art Gallery’de yeni sergisinin kapılarını açtı.

Platformun genç üyesi İrem Yüksekbilgili’nin hayvan haklarına yönelik farkındalık oluşturmayı hedefleyen “Göz Teması” isimli 1wall sergisi 28 Temmuz’a kadar galeride ziyarete açık olacak. Sergide, sanatçının çeşitli teknikler kullanarak bitkisel sabun, imitasyon deri ve suni yün ile oluşturduğu iki çalışması yer alıyor.