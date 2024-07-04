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La Casa de Papel’in yıldızı Luka Peros Bizans komutanı oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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La Casa de Papel’in yıldızı Luka Peros Bizans komutanı oldu
Mehmed: Fetihler Sultanı, Haber

Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

La Casa de Papel’in yıldızı Luka Peros, TRT’nin yayımladığı “Mehmed: Fetihler Sultanı” dizisinde Bizans komutanı rolüyle seyircinin karşısında olacak.

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ -  Tanınmış Hollywood yıldızı Ghassan Massoud’un rol aldığı TRT’nin “Mehmed: Fetihler Sultanı” dizisi, ikinci sezonunda kadrosuna dünya çapında tanınan bir başka oyuncuyu daha ilave ediyor.

“La Casa de Papel” dizisinde “Marsilya” karakterini canlandıran Luka Peros da yakında dizide rol alan isimler arasında yer alacak.

Türkiye’ye gelen Peros, Bizans İmparatorluğu komutanı Giovanni Giustiniani’yi canlandıracak. Savunma stratejileri tanınan Giovanni Giustiniani, özellikle İstanbul’un fethi esnasında rol oynamış bir komutan olarak biliniyor. 

 

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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