Sinemada bu hafta | ''Bad Boys'' serisine dördüncü halka: Will Smith yine kavgaya geldi!

“Bad Boys: Ya Hep Ya Hiç”te başrolde yer alan Will Smith, Oscar törenindeki tokat hadisesindeki kadar heyecan uyandırmasa da “rolünü” ustaca canlandırıyor! Ancak karşımızda Smith’in tek başına sırtlayamayacağı bir eser var…

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Bizde “Çılgın İkili” olarak anılan “Bad Boys” ilk olarak 1995 yılında vizyona girdi ve devamıyla da gişede başarı elde etti. Fas kökenli Belçikalı yönetmenler Adil el-Arbi ve Bilall Fallah ise seriyi 2020’de tekrar canlandırdı. Şimdi de “Bad Boys: Ya Hep Ya Hiç” ile dördüncü halka seyirci karşısında... Will Smith’in 2022’deki Oscar törenindeki tokat hadisesinden sonra ilk defa başrolle karşımıza çıktığı eserde, matrak polis memurları Mike ve Marcus’un kaçak durumuna düşüp adalet kavgasına girişmelerine odaklanılıyor.

Will Smith’in yanı sıra Martin Lawrence, Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig, Ioan Gruffudd, Eric Dane, Paola Nuñez ve Rhea Seehorn gibi isimler filmde rol alıyor.

Bad Boys olarak anılan ikili, ellilerini aşmış ama hâlâ emniyetteki hızlı vazifelerine devam ediyorlar. Mike, yeni bir evliliğe adım atıyor. Marcus ise ölümün kıyısından dönüyor ve kendisinde bir aydınlanma meydana geliyor! Ancak asıl hikâye bunlardan sonra başlıyor: Mike ve Marcus, yakın zamanda ölen şefleri Yüzbaşı Howard’ın uyuşturucu kartelleriyle iş tutmaktan ötürü suçlandığını öğreniyorlar. Ancak ikili, suçsuz olduğuna inandıkları şeflerinin aklanması için zor bir mücadeleye girişiyorlar. Sonunda kendileri suçlu ilan edilip başlarına mükâfat konan Mike ve Marcus’un hem polis arkadaşlarından kaçıp hem de durumu düzeltmek için mafyayla çatışmaya girmeleri gerekiyor. Böylece Miami sokaklarından ormanlara uzanan bir kovalamaca ortaya çıkıyor...

ORİJİNAL KAMERA AÇILARI

Adil el-Arbi ve Bilall Fallah, Müslüman ailede doğup Batı’da yetişen ve Hollywood kodlarına sahip yapımlara imza atan iki enteresan yönetmen… Daha evvel çektikleri süper kahraman filmi “Batgirl” yayınlanmadı. “İlk Müslüman süper kahraman yapımı” diye duyurulan “Ms. Marvel” ise dizi olarak sunuldu ve tepki de çekti.

İki yönetmenin iki sene sonra seriye ekledikleri bu yeni filmlerinin en dikkati çeken tarafı ise nefes almaya bile müsaade etmeyen hareketli hikâye anlatımı ve bunu kuvvetlendiren çekim teknikleri… Oyuncuların vücuduna kamera takılarak video oyunlarının estetiğinin yansıtıldığı filmde; kameralar arı gibi oradan oraya dolaşıyor, yükseklik korkuları tetikleniyor ve oldukça orijinal açılar yakalanıyor…

Ancak olay örgüsündeki kusurlar, tesirli bir sinematografi ile bir yere kadar kapatılabiliyor. Benzeri Hollywood filmlerindeki gibi geniş ve karmaşık bir hikâye ortaya konulmakla birlikte seyirciyi sarsan bir “tokat” bir türlü inmiyor!

KOMEDİ TARAFI GELGİTLİ, YER YER SULU MİZAH

Filmin komedi tarafı ise gelgitli… Yer yer aşırı “sulu” mizaha müracaat ediliyor ve buna tahammül her zaman mümkün olmuyor! Özellikle Budizm soslu mizah buna misal gösterilebilir.

Filmin komedi tarafı ise gelgitli… Yer yer aşırı “sulu” mizaha müracaat ediliyor ve buna tahammül her zaman mümkün olmuyor! Özellikle Budizm soslu mizah buna misal gösterilebilir.

Hasılı “Bad Boys: Ya Hep Ya Hiç” yılın dikkati çeken eğlenceliklerinden biri oluyor…

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Dumpster Battle”

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