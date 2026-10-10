Türk Dünyası Gençlik Buluşması, Kocaeli'de başladı

AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığı koordinasyonunda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde, "Ortak Miras, Tek Yürek" temasıyla düzenlenen "Türk Dünyası Gençlik Buluşması"nın açılış programı gerçekleştirildi.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, "Gönül coğrafyamızdan, Türk dünyasından Türkiye'ye gelen futbolcularımızı artık yabancı statüsünde değil, Türk statüsüne geçirme konusunda çalışmalara başlıyoruz." dedi.

AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığı koordinasyonunda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde, "Ortak Miras, Tek Yürek" temasıyla düzenlenen "Türk Dünyası Gençlik Buluşması"nın açılış programı gerçekleştirildi.

Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Kürşad Zorlu, üniversite öğrenciliği döneminde de Türk dünyasına ilgi duyduğunu anlattı.

O dönemlerde böyle bir buluşma programının hayalini kurduğunu söyleyen Zorlu, "Rabbime şükürler olsun ki, bugün ülkemizde bunu gerçekleştirebildik. Bu anlamlı buluşmanın zeminini hazırlayan, bu imkanı oluşturan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a huzurlarınızda sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

Kocaeli'nin kendileri için çok kıymetli olduğunu, şehirde hizmet belediyeciliğinin çok önemli somut neticelerinin görüldüğünü vurgulayan Zorlu, halka dokunan, halkın ihtiyaçları için imkanları seferber eden ve halkıyla bütünleşmiş bir belediye olduğunu vurguladı.

Zorlu, bu çalışmalar ve programa ev sahipliği nedeniyle Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a teşekkür etti.

Kürşad Zorlu, iki gün boyunca programda söyleşi ve paneller yapılacağını, gençlerin birbirleriyle paylaşımda bulunacağını vurguladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu

"TARİHTEN ALDIĞIMIZ GÜCÜ HAREKETE GEÇİRİP DAYANIŞMAMIZI ARTIRACAĞIZ"

Dünyada çok önemli gelişmeler yaşandığına değinen Zorlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Teknolojide büyük bir değişim rüzgarı karşımızda duruyor ve buna uyum sağlamaya çalışıyoruz. Bir yandan ekonomi koridorları, ticaret, lojistik, enerji hatları yeniden inşa ediliyor. Kültürel diplomasi dediğimiz alanda bir yandan kaynaşma ve güzellikler yaşanırken, bir yandan da adalet ve vicdan terazisini sarsan küresel gelişmelerle de karşı karşıyayız. İşte böyle bir dönemde önümüzde önemli bir seçenek bizleri bekliyor. Ya birliğimizi, bütünlüğümüzü, tarihten aldığımız gücü harekete geçirip dayanışmamızı artıracağız. Ya da küresel düzenin bu kuralsızlığı karşısında hepimiz adım adım geriye gidip büyük sıkıntılar içerisine geçeceğiz.

İşte biz Türkiye olarak, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu seçeneği hayata geçirme ülküsüyle hareket ediyoruz. 'Dünya 5'ten büyüktür' temasıyla ve vurgusuyla dünyanın her yerinde ortaya koyduğumuz bu duruş inanıyorum ki Türk devletleri ve Türk dünyasının geniş sahasında tarihimizden aldığımız bu güçle hep birlikte geleceğe taşınacaktır."

Türk Devletleri Teşkilatının (TDT) 2009'da Nahçıvan Anlaşması ile kurulduğunu hatırlatan Zorlu, bugün 8 devletin bu çatı altında olduğunu ve 30'dan fazla başlıkta işbirliği yürüttüğünü dile getirdi.

"200 MİLYONU AŞKIN NÜFUSUMUZUN OLDUĞU YERDE GENÇ YETENEKLERİMİZİ KEŞFEDECEĞİZ"

Bu başlıkların en önemli merkezinde de gençler arasındaki ilişkiler ve onu geleceğe taşıyabilme hedefi bulunduğunun altını çizen Zorlu, şunları kaydetti:

"Çünkü biz gençlerimizi yalnızca bugünün değil, yarının taşıyıcı kolonlarından birisi olarak görüyoruz. Elbette gençlik deyince, bizim için spor çok önemli bir buluşturma aracı. Bugün bu anlamlı buluşmada güzel bir haberi sizlerle paylaşmak istiyorum. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanımızla da bunu istişare ettik. İnşallah, gönül coğrafyamızdan, Türk dünyasından Türkiye'ye gelen futbolcularımızı artık yabancı statüsünde değil, Türk statüsüne geçirme konusunda çalışmalara başlıyoruz.

İkinci güzel haber, 'Türk Kupası' adıyla iki yılda bir tüm Türk devletlerimizin ortak bir futbol turnuvasını da inşallah Türkiye Futbol Federasyonumuz gerçekleştirecek, Gençlik ve Spor Bakanlığımızla birlikte bu çalışmaları da başlatıyoruz. Bu sadece bir statü değişikliği değildir. Sonuçlandırdığımız takdirde geniş gönül coğrafyamızda 200 milyonu aşkın nüfusumuzun olduğu yerde genç yeteneklerimizi keşfedeceğiz. Onları kendi ülkelerimizde altyapıdan yetiştirerek inşallah Avrupa Kupası, Dünya Kupası ve tüm bu uluslararası arenalarda milli takımlarımızın başarılarını yükselteceğiz."

Kürşad Zorlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vizyoner liderliğiyle sadece hedef koymadıklarını, bunları somut adımlarla hayata geçirdiklerini vurguladı.

Ankara'nın ev sahipliğinde 29-30 Ekim'de TDT 13. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin düzenleneceğini hatırlatan Zorlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde çok önemli kararlara da, anlaşmalara da hazırlanıyoruz. Ve böyle bir buluşmanın hemen öncesinde Kocaeli'de siz Türk dünyası gençlerinin bir araya gelmesi çok önemli bir mesaj olmuştur." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Zorlu, programın tamamlanmasının ardından bir sonuç deklarasyonu yayımlanacağını belirterek, etkinliği periyodik hale getirmek istediklerini ve bu kapsamda gelecek yılki buluşmanın Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen Kayseri'de düzenlenmesine karar verdiklerini sözlerine ekledi.

TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu

"Bir medeniyetin gücü hafızasında, bir milletin geleceği ise gençlerindedir"

TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu ise Türk devletlerinin birlik ve beraberliğinin sağlanmasının devletlerin gücüne güç katacağını belirtti.

Tipioğlu, "Ülkelerimiz arasında sınırlar olabilir, şehirlerimizin arasında mesafeler olabilir ama gönlümüzde sizlere karşı ne sınır ne de mesafe vardır. İnancımız, bize kardeş olmayı, paylaşmayı, dayanışmayı emrediyor. Bu gönül bağını güçlendirmek hepimizin elinde ve hepimizin sorumluluğudur." diye konuştu.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Sultan Raev de Türklerin büyük bir medeniyete sahip olduğunu vurguladı.

Raev, gençlere, "Kökleriniz geçmişte, gözleriniz gelecekte olsun. Bilimde, sanatta ve teknolojide yeni başarılar kazanın. Atalarımız İpek Yolu üzerinde medeniyetleri buluşturdu. Sizler de bugün dijital dünyada yeni dostluk köprüleri kurun." tavsiyesinde bulundu.

Türk dünyasının en büyük gücünün, gençlerinin birliği olduğunu vurgulayan Raev, "Bir ağacın gücü köklerinde, bir medeniyetin gücü hafızasında, bir milletin geleceği ise gençlerindedir." dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise geleceğin asrının Türk asrı olması için seferber olacaklarını belirterek, "Ona hazırlık olacak her adımı bugünden başlatmak, hazırlıklarını yapmak için yola çıktığımızın farkındayız." diye konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından, Özbekistan'dan Müzik Bolalar, Kazakistan'dan Alatau Serileri grubu sahne aldı.

Programda, Kırgızistan'dan Gülzada Ryskulova, Azerbaycanlı sanatçı Azerin ile müzisyen Kıraç konser verdi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ERENAY KOÇKAN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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