Türk halısı sanatın merkezine oturacak! ICOC ile antika halılar İstanbul’da sergilenecek

15. Uluslararası Doğu Halıları Konferansı (ICOC) çerçevesinde İstanbul’da halının merkezinde olduğu birçok sergi açılacak. ICOC İstanbul Yerel Komite Başkanı Serra Oruç “Sanat dünyasında halı iyi bir sorumluluk üstlenmiş durumda. Ne kadar değerli bir eşya olduğunu anlarsak, yeni yorumlarla sanatta ele alabiliriz” diye konuşuyor.

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Türkiye, önümüzdeki aylarda sanat açısından önemli bir faaliyete sahne olmaya hazırlanıyor. 15. Uluslararası Doğu Halıları Konferansı (International Conference on Oriental Carpets-ICOC) 6-9 Haziran’da İstanbul’da yapılacak. The Marmara Taksim’de gerçekleştirilecek konferans çerçevesinde İstanbul’un önemli müze ve galerilerindeki kıymeti halı, kilim ve dokumalardan oluşan sergiler de ziyaretçilerle buluşacak. Halılar sanat dünyasının gündeminin tam merkezine yerleşecek.

Türk ve İslam Eserleri Müzesinde, envanterden seçilen 45 eser teşhir edilecek.

Müzede aynı zamanda Anas Al Akhoann’ın koleksiyonundan derlenen “Osmanlı dönemi Suriye ve Lübnan Dokumaları” sergisi açılacak. Topkapı Sarayındaki Dolmabahçe salonunda düzenlenecek sergide ise saray koleksiyonlarından halı ve tekstil ürünleri, ilk defa tarihî çizgisinde gösterime sunulacak. Tophane-i Amire’deki sergide de özel koleksiyonlardan derlenen antika kilim ve nesneler yer alacak. ABD’li fotoğraf sanatçısı ve koleksiyoncu Josephine Powell’ın 400 dokuma işi Vehbi Koç Vakfı Büyükdere Evi’nde sergilenecek. Usta dokuma sanatçısı Belkıs Balpınar da Anna Laudel Galeri’deki yeni kişisel sergisiyle sanatseverlerle buluşacak.

HALI RESİM GİBİ

Türkiye’deki organizasyonu üstlenen İstanbul Halı İhracatçıları Birliği (İHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hayri Diler, sorularımızı cevaplayarak “Biz halı, kilim ve dokumayı ticari bir metadan çok resim ve heykel gibi birer sanat eseri olarak değerlendiriyoruz. Dokumacılık bu toprakların en büyük kültür hazinelerinden, ICOC Istanbul da bütün dünyaya halı, kilim ve dokuma sanatının ana yurdunun Anadolu olduğunu bir defa daha göstermemiz için büyük bir fırsat. Ancak Anadolu’daki kadim halı ve kilim kültürü çağdaş sanata yeterince yansıtılamıyor. Azerbaycanlı sanatçılar bizden çok daha ileride. Bu sebeple kurum olarak her yıl halı tasarım yarışmaları düzenliyoruz. Eski tasarımlardan ilham alarak yeni çalışmalar yapmaya çalışıyoruz” diyor.

HALILAR SANATTA SORUMLULUK ÜSTLENDİ

ICOC Istanbul Yerel Komite Başkanı Serra Oruç ise “2022’deki Venedik Bienali’ne altı ülke halı yerleştirmesiyle katılmıştı. O zaman şunu sorguladım: Bunlar halı ülkesi mi, sanatta halıyı niçin kullanıyorlar? Çağdaş sanatta halıyı artık hep görüyoruz. Ancak dekoratif değil, biraz daha kavramsal tarafta karşımıza çıkıyor. Göçmen sorunu ve aidiyet duygusu gibi konular halılar kullanılarak işleniyor. Faig Ahmed ve Jason Seife gibi isimler halılara dair eserleri dikkat çekiyor. Sanatçılar eserlerinde ‘Bu kültür neden kayboluyor?’ diye soruyorlar. Sanat dünyasında da halı iyi bir sorumluluk üstelenmiş durumda. Halı, bir mekânı ev yapan nesne. Ne kadar değerli bir eşya olduğunu anlarsak, yeni yorumlarla sanatta ele alabiliriz” diye konuşuyor.