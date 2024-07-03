Yapay zekâ ile ev yapımı filmler ortaya çıkacak

Oscar ödüllü İrlandalı yönetmen Jim Sheridan, sinemada yapay zekânın geleceğini değerlendirdi.

Sinemanın dijitalleştiğini ve tamamen yüzeysel hâle geldiğini ifade eden Sheridan “Sanırım ileride yapay zekâyla insanlar kendi odalarında uzun metrajlı film yapabilecek. İmkânı olmayan insanlar çok büyüleyici işler yapacak. Yani iki açıdan fantastik olacak; hem görünüm hem de bir ev ortamında yapılmış olması açısından. Yapay zekânın insan etkileşimini ortadan kaldıracağını düşünmüyorum fakat nereye evrileceğini de bilemiyoruz” diye konuştu.

Jim Sheridan, daha önce İstanbul’a birkaç defa geldiğini kaydederek “İstanbul, kültürler arası birçok şeyin bulunduğu harika bir şehir” ifadesini kullandı.