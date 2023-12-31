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    Yenilikçi matbaadan nadide kitaplar

     Müteferrika Matbaasının devamı mahiyetindeki Üsküdar Matbaası 1803 -1824 yılları arasında Üsküdar’da faaliyette bulunarak, bastığı çok önemli kitaplarla yayın tarihimizde mümtaz bir yer edindi.

    Yenilikçi matbaadan nadide kitaplar
    Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - İlk atlas, ilk tıp kitabı, ilk harekeli kitap yayını, ilk tuğralı kitap cildi... Birçok yenilik Üsküdar Matbaasıyla birlikte kültür hayatımıza girdi. En mühimmi de o devirde daha ziyade elit bir kesime hitap eden basılı kitap, halkın geniş bir kesimi tarafından kabul görür hâle geldi... İşte kültür tarihimizdeki bu matbaanın izleri bir sergiyle gün yüzüne çıkıyor... “Üsküdar Matbaası” adlı sergi, Üsküdar Sahaflar Çarşısının bitişiğindeki Mimar Sinan Galerisinde kapılarını açtı. Sergide başta koleksiyoncuların gözdesi olan Cedîd Atlas’la birlikte Üsküdar Matbaasında basılan nadide kitapların tamamına yakınını bir araya getirildi.  Sergiyi hazırlayan Üsküdar Sahaflar Derneği Başkanı Bahtiyar İstekli “Böyle bir sergiyle ilk defa karşınıza çıkıyoruz. Üsküdar tarihine dair bir katkı sunmak ve Üsküdar Matbaasına vefa borcunu ödeme niyetiyle böyle bir çalışmaya imza attık” ifadesini kullandı. Sergi, 28 Ocak’a kadar ziyaret edilebilecek.

    Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Kültür - Sanat > Yenilikçi matbaadan nadide kitaplar
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