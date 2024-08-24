Yeşilçam efsaneleri Hababam Sınıfı ve Tarkan Viking Kanı filmlerindeki hatalar 40 yıl sonra ortaya çıktı

1970'lere damga vuran Yeşilçam filmleri günümüzde de aynı ilgiyle izleniyor. Gelinen teknoloji çağında ise farklı olan şey, izleyici eski filmlerdeki hataları daha çabuk fark edebiliyor. Yeşilçam efsanelerindeki 40 yıllık hatalar, sosyal medyada viral oldu. Kemal Sunal'dan Kartal Tibet'e birçok yıldız oyuncunun filmlerinde çekim hatası olduğu ortaya çıktı.

Yeşilçam tarihinin unutulmaz filmleri günümüzde bile aynı ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Kemal Sunal, Kartal Tibet, Münir Özkul, Adile Naşit gibi efsanelerin oyunculuğu hafızalara kazınmış olsa da, sosyal medya eski filmlerdeki hatalar viral oldu.

Ortalama 40 yıl önce çekilen Yeşilçam filmlerindeki hatalar, sosyal medyanın ve yapay zeka teknolojisinin ilerlemesiyle yeniden gündeme geldi. Birçok filmde hiç fark edilmeyen hatalar olduğu ortaya çıktı.

TARKAN DENİZE DALDI, HAVUZDA BOĞUŞTU

Yeşilçam'da 1971 yılında vizyona giren Tarkan Viking Kanı'nda başrolde Kartal Tibet yer aldı. Tibet'in Tarkan rolündeki filminin bir sahnesinde denizde ahtapot ile karşı karşıya geldi.

Tarkan, kendisini kurtarmak için ahtapotun üstüne atlayan Kurt'u kurtarmak için denize atlar. Bir süre ahtapot ile boğuşan Tarken, Kurt'u ve kendini kurtarmayı başarır.

Ancak bu sahnede bir gariplik vardır. Denize atlayan Tarkan'ın sahnesi aslında İzmir'de bir otelin havuzunda çekilmiştir.

Ahtapot ile boğuşma sahnesinde arka planda çekimin yapıldığı havuzun duvarları görünüyor.

HABABAM SINIFI'NDA DİKKAT ÇEKEN HATA

Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı da hatasız değil. Hababam Sınıfı Tatilde filmindeki sahnelerden birinde sınıftaki perdeler açılıyor. Bu da sahnenin devamının geceden gündüze geçildikten sonra çekildiğini ortaya çıkartıyor.

Hababam Sınıfı'nın erkek öğrencilerinin kız öğrencilerden özür dilerken, arka tarafta bulunan pencerelerden zamanın gece olduğu görülüyor.

Konuşma sonrasında sınıfa öğretmenin girmesiyle kamera açısı değişiyor. Bu kez ise zamanın gündüz olduğu görülüyor.