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Yeşilçam efsaneleri Hababam Sınıfı ve Tarkan Viking Kanı filmlerindeki hatalar 40 yıl sonra ortaya çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yeşilçam efsaneleri Hababam Sınıfı ve Tarkan Viking Kanı filmlerindeki hatalar 40 yıl sonra ortaya çıktı

Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

1970'lere damga vuran Yeşilçam filmleri günümüzde de aynı ilgiyle izleniyor. Gelinen teknoloji çağında ise farklı olan şey, izleyici eski filmlerdeki hataları daha çabuk fark edebiliyor. Yeşilçam efsanelerindeki 40 yıllık hatalar, sosyal medyada viral oldu. Kemal Sunal'dan Kartal Tibet'e birçok yıldız oyuncunun filmlerinde çekim hatası olduğu ortaya çıktı.

Yeşilçam tarihinin unutulmaz filmleri günümüzde bile aynı ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Kemal Sunal, Kartal Tibet, Münir Özkul, Adile Naşit gibi efsanelerin oyunculuğu hafızalara kazınmış olsa da, sosyal medya eski filmlerdeki hatalar viral oldu.

Ortalama 40 yıl önce çekilen Yeşilçam filmlerindeki hatalar, sosyal medyanın ve yapay zeka teknolojisinin ilerlemesiyle yeniden gündeme geldi. Birçok filmde hiç fark edilmeyen hatalar olduğu ortaya çıktı.

Yeşilçam efsaneleri Hababam Sınıfı ve Tarkan Viking Kanı filmlerindeki hatalar 40 yıl sonra ortaya çıktı - 1. Resim

TARKAN DENİZE DALDI, HAVUZDA BOĞUŞTU

Yeşilçam'da 1971 yılında vizyona giren Tarkan Viking Kanı'nda başrolde Kartal Tibet yer aldı. Tibet'in Tarkan rolündeki filminin bir sahnesinde denizde ahtapot ile karşı karşıya geldi.

Yeşilçam efsaneleri Hababam Sınıfı ve Tarkan Viking Kanı filmlerindeki hatalar 40 yıl sonra ortaya çıktı - 2. Resim

Tarkan, kendisini kurtarmak için ahtapotun üstüne atlayan Kurt'u kurtarmak için denize atlar. Bir süre ahtapot ile boğuşan Tarken, Kurt'u ve kendini kurtarmayı başarır.

Yeşilçam efsaneleri Hababam Sınıfı ve Tarkan Viking Kanı filmlerindeki hatalar 40 yıl sonra ortaya çıktı - 3. Resim

Ancak bu sahnede bir gariplik vardır. Denize atlayan Tarkan'ın sahnesi aslında İzmir'de bir otelin havuzunda çekilmiştir.

Ahtapot ile boğuşma sahnesinde arka planda çekimin yapıldığı havuzun duvarları görünüyor.

Yeşilçam efsaneleri Hababam Sınıfı ve Tarkan Viking Kanı filmlerindeki hatalar 40 yıl sonra ortaya çıktı - 4. Resim

HABABAM SINIFI'NDA DİKKAT ÇEKEN HATA

Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı da hatasız değil. Hababam Sınıfı Tatilde filmindeki sahnelerden birinde sınıftaki perdeler açılıyor. Bu da sahnenin devamının geceden gündüze geçildikten sonra çekildiğini ortaya çıkartıyor.

Yeşilçam efsaneleri Hababam Sınıfı ve Tarkan Viking Kanı filmlerindeki hatalar 40 yıl sonra ortaya çıktı - 5. Resim

Hababam Sınıfı'nın erkek öğrencilerinin kız öğrencilerden özür dilerken, arka tarafta bulunan pencerelerden zamanın gece olduğu görülüyor.

Yeşilçam efsaneleri Hababam Sınıfı ve Tarkan Viking Kanı filmlerindeki hatalar 40 yıl sonra ortaya çıktı - 6. Resim

Konuşma sonrasında sınıfa öğretmenin girmesiyle kamera açısı değişiyor. Bu kez ise zamanın gündüz olduğu görülüyor.

Yeşilçam efsaneleri Hababam Sınıfı ve Tarkan Viking Kanı filmlerindeki hatalar 40 yıl sonra ortaya çıktı - 7. Resim

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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