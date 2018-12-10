Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Edebiyat, yazarlara ilham olan İstanbul şehriyle onuncu defa hemhâl oluyor... Bugün başlayacak olan 10. İstanbul Edebiyat Festivali, “Yazmak ve Yaşamak” teması ile tertipleniyor. Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle yapılan festivalde, 15 Aralık’a kadar paneller, mülakatlar ve dinletiler gerçekleştirilecek. Festivalin merkezi TYB İstanbul Şubesinin de mekânı olan Kızlarağası Medresesi olacak. Bu yılki festivalin “Onur Konuğu” ise Sevinç Çokum... Yazar Çokum’a, zengin edebî eserlerden ötürü festivalde “Onur Ödülü” verilecek. Ayrıca roman, hikâye, şiir ve deneme dallarında çeşitli isimlere mükâfatlar takdim edilecek.



100 İSİM, 40 OTURUM

Festivalde, 40’ı aşkın oturumda 100’e yakın konuşmacı yer alacak. Sevilen kalem erbapları, şair ve yazarlar tek kişilik söyleşilerde eserlerini anlatacak. Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı “İstanbul Edebiyat Festivali de şehre en çok yakışan, İstanbul’un güzelliğini üzerinde taşıyan bir organizasyon. Biz vefayı kuşanarak bu edebiyat festivalinde de değerli ustalarımızla alakalı oturumlar gerçekleştireceğiz” diyor.