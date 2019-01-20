Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker

ANKARA

Sinema sektöründe yapımcılar ile salon işletmecileri arasında yaşanan promosyonlu bilet krizine çare olarak gündeme getirilen “Sinema yasası”, önceki gün Meclis’te kabul edildi. Kanun ile millî kültürün uluslararası tanıtımına katkı sağlayacak dizi filmlerin desteklenmesi ve sinema sektörünün uluslararası alanda rekabet gücünün artırılması amaçlanırken; konuyu takip eden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Haluk Dursun gazetemize konuştu. Dursun, yasanın Meclis’ten ortak mutabakatla geçtiğini belirterek, sektör temsilcilerinin çok olumlu karşıladığını söyledi. Sosyal medyada olumlu Tweet’ler de atıldığını ifade eden Dursun, şunları söyledi:

DÜZENLEYİCİZİ, MÜDAHALECİ DEĞİLİZ

Bu ‘Ben yaptım, oldu’ kanunu değildir. Bu bir ortak mutabakat ve kültürel birliktelik kanunudur. Artık bizim yapacağımız şey bitti. Bundan sonra uygulamalar var. Zaten Kültür Bakanlığının vazifesi de müdahale etmek değil önünü açmaktır. Biz sıkıntıları gördük önlerini açtık. Teşvikler var. Hem bir kültür endüstrisi ortaya koyuyoruz. Sadece sinema salonları değil hem de Türkiye’yi tanıtan kültür diplomasisi atağı yapıyoruz. Dışarıdan film yapmaya gelenlere ‘Gelin Türkiye’ye destek vereceğiz’ diyoruz. Yabancı yapımcılara ‘Plato olarak burayı kullanın’ diyoruz. Türkiye’de film-dizi-belgesel yapanlara da ‘Bunu git yurt dışında göster destek vereceğiz’ diyoruz. Çok yönü olan bir kanun. İnşallah iyi sonuçlar verir. Bu artık bizden çok uygulamacıların iyi niyetle yapacakları uygulamaya bağlı. Düzenleyiciyiz, müdahaleci değiliz.

KİM NE DEDİ?

TBMM’de kabul edilen ve sinema sektöründe birçok değişiklik öngören kanunu sektör temsilcileri değerlendirdi. İşte onlardan bazıları:

Film Yapımcıları Meslek Birliği Başkan Yardımcısı Nazif Tunç:

¥ Kanun, sinema desteklerini daha nitelikli bir hâle dönüştürdü. Bu yasa her türlü tekele, tekelleşmeye ve ulusal sinemanın büyümesine engel olacak yapılanmalara karşı Türk sinemasının güvencesi oldu. Bilet ile mısır veya başka bir şeyin birleştirilerek satılmasının önüne geçecek. Sadece mısır ya da pamuk şekeriyle büyüyen bir sinema, bir hasılat istemiyoruz.

Yapımcı Yönetmen Atalay Taşdiken:

¥ Kanunda sinemacılar için olumlu maddeler var. Sinema işletmecisinin, filmi yapan sinemacının filmini sattıkları ürünün yan unsuru gibi değerlendirmesi kabul edilemez. Bunun çözüme kavuşmasına sevindik.

Televizyon ve Sinema Filmi Yapımcıları Derneği Başkanı Birol Güven:

¥ Yeni kanunla sinema işletmecileri ve yapımcılar arasında yaşanan gerilim ortadan kalkacak. TBMM, millî sinemasına sahip çıktı. Yasa, sivil toplum örgütlerinin mutabakatıyla çıktı. Yapımcılar şeffaflık istiyordu. Bu yasayla sağlanacak. Artık biletler bir promosyon malzemesi hâline getirilemeyecek. Kanun indirimli biletlerin önüne hiçbir engel getirmeyecek.