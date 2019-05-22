Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Türkiye’de 18-24 Mayıs tarihleri her sene Müzeler Haftası olarak kutlanıyor… Son rakamlara göre ülkemizde 438 adet müze bulunuyor, bunların 239 tanesi özel müze… Türkiye yurt dışına kaçırılan eserleri geri getirmek için çaba verip, arkeoloji sahaları canlanırken rakamlar da müzelerdeki eser sayısının giderek arttığını söylüyor. Türkiye’deki özel müzelerde 386 bin, devlete ait müzelerde ise 3 milyon 306 bin eser bulunuyor. Medeniyetlerin havzası Anadolu da enteresan müzelere ev sahipliği yapıyor. İşte onlardan bazıları…

SEKSEN HANELİK KÖYÜN MÜZESİ

Baksı Müzesi, Anadolu’da keşfedilmesi gereken en sıra dışı müzeler arasında yer alıyor. 80 hanelik Bayraktar köyünde kurulan müze, modern sanat ve geleneksel el sanatlarına yan yana yer veriyor. Baksı Müzesi, aktüel sergilere de ev sahipliği yapıyor; mesela bugünlerde Nuri Bilge Ceylan’ın çektiği fotoğraflar teşhir ediliyor.

İLKLER URFA TOPRAĞINDA…

Şanlıurfa’daki arkeoloji müzesi, Güney Doğu’nun en zengin müzelerinden... Dünyanın bilinen ilk heykeli (Balıklıgöl Adamı), tarihteki ilk oyuncaklar ve Göbeklitepe kalıntıları dâhil birçok sıra dışı esere ev sahipliği yapan Şanlıurfa Arkeoloji Müzesinde, maziye doğru ibretli bir yolculuğa çıkmak mümkün.

TARİHE KATMANLI BİR YOLCULUK

Çanakkale’de Tevfikiye köyünde yer alan Troya Müzesi, Türkiye’nin en taze ve en modern müzelerinden. Troya antik şehrinin farklı katmalarının, rampalarla çıkılan ayrı katlarda sergilendiği binada, enteresan bir müze tecrübesi yaşıyorsunuz. En dikkat çeken eserler ise Troya hazineleri…

METEOROLOJİ, ZAMAN, KAĞIT...

Ankara’daki Meteoroloji Müzesi, yüz elliye yakın alet ve vesikayla, dünden bugüne hava tahmin şekillerini ziyaretçilerine sunuyor. İzmir’deki “Ege Üniversitesi Kitap ve Kâğıt Sanatları Müzesi” kitap kurtlarının çok seveceği bir müze. Bir Levanten köşkünde yer alan müzede, dünyanın en küçük kitabının yanında kâğıda dair birçok şey görülebiliyor. Türkiye’de bir ilk olarak açılan Konya’daki Zaman Müzesi ise vakit ölçmeye dair tarihi nesneleri bir araya getiriyor. Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi de Anadolu’nun canlı kültür mekânlarından. Müze, çok kültürlü şehrin zanaatlarını ortaya koyuyor.