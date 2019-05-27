Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Millî değerlere bağlı bir çocuk yayıncılığı gerçekleştirme maksadıyla kurulan TEDEV Çocuk’un ilk eserleri raflardaki yerini aldı. Yayınevi, merhum yazarımız Ahmet Kabaklı’nın çocuk hikâyelerinin yanı sıra Oğuz Türklerinin bilinen en eski destansı hikâyeleri olan Dede Korkut’un yeniden kaleme alınan şeklini neşretti. Destanın kitabının on iki hikâyesi; Bamsı Beyrek, Boğaç Han, Deli Dumrul gibi isimlerle basıldı. Türklerin örf ve âdetlerini barındıran eser, çocuklara uygun hâle getirildi.