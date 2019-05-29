Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Projenin ikinci haftasında Trabzon Devlet Tiyatrosunun sahnelediği ‘Ben Ödüyorum’ Ankara’daki Küçük Tiyatro’da perdelerini açıyor. Gösterimlerine başlanan oyun, 1 Haziran Cumartesi gününe kadar her akşam seyredilebilecek. İçinde barındırdığı derin hüznü, komediyle birleştiren “Hayat bir tiyatrodur, tiyatro da bir hayattır” düşüncesiyle yazılan ‘Ben Ödüyorum’, aşkta aldatılmış ve dostlukta satılmış yalnız ve mutsuz bir erkeğin, aile mutluluğunu parayla satın almak istemesini anlatıyor.