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Üsküdar'daki sempozyum tarihçileri bir araya getiriyor: Kuruluşunun 725. yılında Osmanlı Yönetim Sistemi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Üsküdar&#039;daki sempozyum tarihçileri bir araya getiriyor: Kuruluşunun 725. yılında Osmanlı Yönetim Sistemi

Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Devlet-i Aliyye'nin 725. yılı tarihçileri bir araya getiriyor. Osmanlının günümüzdeki gelişmiş ülkelere de ilham kaynağı olan idare sisteminin ele alınacağı programda Osmanlı hanedan mensupları, akademisyenler ve öğrenciler buluşuyor.

Bu hafta sonu, 11-12 Mayıs tarihleri arasında Üsküdar’daki Bağlarbaşı Kültür Merkezinde Osmanlı tarihi üzerine büyük bir program tertip edildi.  

Mehmet Tosun’un tertiplediği “Kuruluşunun 725. Yılında Osmanlı Yönetim Sistemi” adlı sempozyumda önemli isimler bir araya geliyor.

Sempozyuma Prens Abbas Hilmi, Harun Osmanoğlu ve Selahattin Osmanoğlu gibi hanedan mensuplarının yanı sıra Prof. Dr. Mehmet İpşirli, Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu, Prof. Dr. Beşir Atalay, Prof. Dr. İlber Ortaylı, Abdülkadir Özcan, Dr. Kemal Tekden, Prof. Dr. Feridun Emecen gibi isimler konuşmacı olarak katılıyor.

ÜÇ OTURUMDA OSMANLININ KURULUŞU VE SİSTEMİ 

11 Mayıs Cumartesi günü üç oturum şeklinde planlanan program sabah 10.30'da başlayacak.

İlk oturumda; Harun Osmanoğlu, Osman Selahaddin Osmanoğlu, Prof. Dr. Beşir Atalay, Prof. Dr. İlber Ortaylı, Dr. Kemal Tekden ve konuşacak. 

Üsküdar'daki sempozyum tarihçileri bir araya getiriyor! Kuruluşunun 725'inci yılında Osmanlı sempozyumu - 1. Resim

Yemek arasının ardından saat 14.00'te başlayacak olan yeni oturuma Prof. Dr. İlber Ortaylı başkanlık edecek ve Osmanlı tarihi, idari yapısı ve kuruluş felsefesi ele alınacak.

Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu "İRCİCA'da Osmanlı Çalışmaları, Sempozyumlar ve Yayınlar(1980-2014)" başlıklı tebliğiyle yapılan literatür çalışmalarını anlatırken, Prof. Dr. Feridun Emecen "Osman Beye Dair Notlar" konulu sunumunu yapacak.

Prof. Dr. Hüseyin Algül "Osman Gazi'nin oğlu Orhan Gazi'ye Vasiyet ve Nasihatlerinin Osmanlı Yönetiminin Teşekkülüne Etkisi", Prof. Dr. Abdülkadir Özcan ise "Osmanlı Devlet İdaresinde Merkeziyetçi Sisteme Geçiş ve Çekilen Zorluklar" başlıklı tebliğlerini sunacak. 

Son oturum ise Prof. Dr. Beşir Atalay'ın başkanlığında icra edilecek. Osmanlının hukuk, siyaset ve vakıf sistemleri anlatılacak.

Prof. Dr. Mehmet Akif Aydın "Osmanlı Dönemi İslam Hukukunda Siyasi Otoritenin Rolü", Prof. Dr. Tahsin Özcan "Hanedan-ı Al-i Osman'ın Vakıfları Üzerine Değerlendirmeler" ve Prof. Dr. Nurettin Gemici "Evliya Çelebi Seyahatnamesine Göre Osmanlı Devletinin Kuruluşu ve Hükümdarları" başlıklı tebliğlerini yapacak.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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