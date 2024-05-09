Sadece Margot Robbie ve bir kaç kadına yer veriyorlar! Kristen Stewart'dan Hollywood tepkisi

Alacakanlık serisiyle meşhur olan Kristen Stewart bu sefer kamera arkasından gördüklerini söyledi. Hollywood'un iki yüzlü olduğunu söyleyen oyuncu, sektördeki feminist yapının sahte olduğunu, ataerkilliğin devam ettiği ifade ederek eleştirdi. Yönetmenliğini üstlendiği film için finans arayan oyuncu, onu bitirmeden oyunculuğa dönmeyecek.

Hollywood yıldızları arasında popülerliği azalan ya da ekran önünden, kamera arkasına geçenlerde bir reaksiyonel tavır ve aykırılık dikkat çekiyor.

Bunlardan biri de Kristen Stewart oldu. Genç yaşta "Alacakaranlık" film serisiyle meşhur olan ünlü oyuncunun, dahil olduğu yeni projeler aynı popülerlik seviyesini göstermedi.

Bunda Kristen Stewart'ın zaman zaman feminizm üzerinden getirdiği, bazen radikal seviyeye ulaşan yorumların tesiri söz konusu.

Geçtiğimiz günlerde Porter dergisine konuşan oyuncu, Hollywood'u sahte olarak nitelendirerek, gerçek Hollywood'un nasıl olduğunu kendi perspektifinden ifade etti. Stüdyo dünyasında faaliyet göstermek için sadece 'seçkin bir grup kadına' öncelik verdiğini söyledi.

Stewart, Hollywood'da kadınlar için 'feminizm' adına yapılan değişiklikler için şöyle uyardı:

"[Bu] küçük kutuları işaretleyip ataerkilliği ve hepimizin ondan nasıl oluştuğunu ortadan kaldırabileceğimiz düşüncesi var," diye değerlendiriyor. "(Kadınlar) Onlar için 'Bakın ne yapıyoruz' demek kolay. Maggie Gyllenhaal'un filmini yapıyoruz! Margot Robbie'nin filmini yapıyoruz! Ve siz de, tamam, güzel. Dört tane seçtiniz... Ve ben bu kadınlara hayranlık duyuyorum, bu kadınları seviyorum [ama] bu sahte geliyor."

YENİ FİLMİ İÇİN FİNANS ARIYOR

Stewart son birkaç yılını ilk uzun metrajlı yönetmenlik denemesi olan "The Chronology of Water" adlı bir film için finansman bulmaya çalışarak geçiriyor. Yönetmenlik denemesini gerçekleştirene kadar yeni oyunculuk projeleri almakla artık ilgilenmediğini söylüyor.