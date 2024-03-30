‘Oppenheimer’ Japonya'da gösterime girdi, tepkiler peş peşe geldi

79 yıl önce Japonya’da iki şehri yok eden nükleer silahın mucidi Oppenheimer’ın hikayesini anlatan film, çıkışından 8 ay sonra Japonya’da vizyona girdi. Filme dair tepkiler de gecikmedi.

İkinci Dünya Savaşı öncesinde ABD ile Japonya arasında yaşanan gerilim, Japonya'nın Çin'in doğusunu işgal etmesi ile arşa çıkmış ve ABD ile Batı ülkeleri, buna tepki olarak Japonya'ya petrol dahil birçok ürünün ihracatını yasaklamıştı.

Müttefik devletler, Temmuz 1945'te Japonya'ya teslim olması çağrısında bulunmuş, aksi halde "tamamen ve mutlak bir yıkım" olacağı uyarısını yapmıştı. Teslim olmayan Japonya’ya cevap olarak ABD'nin "B-29" tipi uçağı, 6 Ağustos 1945 sabahında "küçük çocuk" (little boy) adlı bombayı Hiroşima'ya bıraktı.

Bomba 1,5 kilometre çapındaki alanda her yeri dümdüz etti ve ilk aşamada 80 bin, 1945'in sonuna doğru ise yaklaşık 200 bin insanın ölümüne neden oldu. Bunun yanı sıra saldırıyı izleyen yıllarda radyasyona bağlı hastalıklardan çok sayıda ölüm gerçekleşti.

ABD'nin, Hiroşima'dan 3 gün sonra Nagazaki'ye de "şişman adam" (fat man) adlı bombayı atması sonucu 195 bin nüfuslu Nagazaki'nin yarısı yok oldu. Kentte ilk olarak 39 bin olan ölü sayısı, yıl sonuna kadar 75 bine yükseldi.

YAŞANANLARI DOĞRUDAN ANLATMIYOR

Japon yetkililere göre, atılan atom bombaları nedeniyle yaklaşık 500 bin kişi öldü.

Ancak Oppenheimer filmi, Hiroşima ve Nagazaki'ye atılan ve yaklaşık 500.000 kişiyi küle çeviren ve takip eden günlerde çoğu sivil binlerce kişinin ölümüne neden olan bombaların atıldığı yerde yaşananları doğrudan anlatmıyor. Film bunun yerine bir kişi olarak Oppenheimer'a ve onun içsel çatışmalarına odaklanıyor.

Hiroşima'nın bombalanmasından 3 yaşındayken kurtulan Toshiyuki Mimaki, Manhattan Projesi'ne liderlik ettiği için "atom bombasının babası" olarak anılan J. Robert Oppenheimer'ın hikayesinden çok etkilendiğini söyledi.

“DEHŞET YETERİNCE TASVİR EDİLEMEDİ”

Filmin ön gösterim etkinliğinde konuşan eski Hiroşima Belediye Başkanı Takashi Hiraoka, filmde anlatılmayanlar konusunda daha eleştirel bir tutum sergiledi:

"Hiroşima'nın bakış açısından, nükleer silahların dehşeti yeterince tasvir edilmedi. Film, atom bombasının Amerikalıların hayatını kurtarmak için kullanıldığı sonucunu doğrulayacak şekilde yapıldı."

Sophia Üniversitesi'nde profesör olan ve ABD siyaseti uzmanı Kazuhiro Maeshima, “Savaş karşıtı bir film bekleyenler hayal kırıklığına uğrayabilir.” dedi.

“BİR GÜN O FİLMİ YAPMAK İSTİYORUM”

Görsel efekt dalında Oscar kazanan ve nükleer felaket üzerine kendi tarzında güçlü bir açıklama olan "Godzilla Minus One "ın yönetmeni Takashi Yamazaki’nin, bu iş için uygun kişi olabileceği öne sürüldü.

Oppenheimer’ın yönetmeni Christopher Nolan ile çevrimiçi bir etkinlikte konuşan Yamazaki "Japonya'dan Oppenheimer'a bir cevap gelmesi gerektiğini hissediyorum. Bir gün o filmi yapmak istiyorum." dedi.