Mehtere Hollywood üslubu! Osmanlı askerî marşları senfonik oldu

Anatolia Flarmoni Senfoni Orkestrası, mehter eserlerini senfonik orkestrayla ve Hollywood üslubuyla yeniden kayıt altına aldı. Projenin müzik yönetmeni Dr. Ayhan Özel, yeni nesil bir mehter formu oluşturmak istediklerini söyledi.

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ -Osmanlının yürek titreten askerî bandosu mehter, tarih boyunca Batı müziğine de ilham kaynağı oldu, birçok bestecinin eserlerinde ondan izler yer aldı. Şimdi ise mehter, senfonik ve Hollywoodvari bir üslupla yeniden doğuyor.

Anatolia Flarmoni Senfoni Orkestrası, mehtere farklı ve biraz da “aykırı” bir boyut kattı. “Barış Savaşçıları”nın müziği olarak yeni bir formda bestelenen ve yorumlanan eserlerin kayıt ekibinde ise Hollywood filmlerine imza atan müzisyenler yer aldı. Orkestra, aralarında “Ceddin Deden”in ve 6 yeni bestenin bulunduğu “yeni nesil” mehteran kayıtlarını Bulgaristan’da tamamladı. Orion Yapım’ın destekçisi olduğu projenin müzik yönetmenliğini Dr. Ayhan Özel, aranjesini ise Özel ve Tolga Tümözen birlikte üstlendi. Biz de Dr. Ayhan Özel’le konuştuk; yeni üslubun mehterin ruhuna ne kadar uygun olduğunu tartıştık…

MEHTERİN FORMUNDA HEP DEĞİŞİKLİK OLDU

Geleneksel Türk askerî müziklerinden ilham alan “Barış Savaşçıları” nasıl bir fikirden hareketle doğdu?

Mehter, tarih boyunca çok farklı formlarda karşımıza çıkıyor. Birinci nesli olan Orta Asya Türklerinde sadece davul kullanılmış, ikinci nesil olan Selçukluda mistik musiki formu öne çıkmış. Osmanlının son döneminde ise mehterhane II. Mahmud’dan sonra kaldırılıp Batı formunda bir askerî bando kurulmuş. Bu yüzden öncesini iyi bilmiyoruz. Bugünkü dinlediğimiz mehterler ise 1914’te başlayan üçüncü dönemde tekrar ortaya çıkmış. Yani mehter müziğinin formunda hep değişiklik olmuş. Biz de yeni nesil bir mehter ortaya koymak için yola çıktık…

Bu defa senfonik bir mehter söz konusu. Tam olarak nasıl eser icra ediyorsunuz?

Yeni nesil mehter, Türkiye adına bir marka ve kültür elçiliği oluşturmak için doğdu. Bizim ekibimizde mehteranlar yok. Batı tarzında senfonik bir orkestra ile mehter eserlerini icra ettik. Aslında 21. yüzyıl frekansına uygun eserler oluşturmak istedik. “Ceddin Deden” ve “Çırpınırdı Karadeniz” gibi parçaların yanında insanı konu olan tamamen senfonik yeni besteler de yaptık.

Fakat bugüne kadar farklı senfonik mehter denemeleri yapıldı. Sizin onlardan farkınız ne?

Bugüne kadar senfonik adı altında mehter yapanlara bakarsanız bir matematik problemi olduğunu görüyorsunuz. Senfoni önce giriş yapıyor, sonra mehteran kendi başına çalmaya başlıyor ve ardından senfoni tekrar giriyor. Aynı anda mecz ederek çaldıkları örnek yok. Bunun mümkün olmamasının da teknik olarak haklı sebepleri var. Biz ise modern çalgılar kullanarak gerçekten klasik senfoni şeklinde ve Hollywood film müzikleri formunda eserler icra ediyoruz. Bunun kayıtlarını yaparken de Hollywood için film müzikleri yapmış isimlerle çalıştık. Mesela Ennio Morricone ve Sinéad O’Connor gibi sanatçılarla çalışmış bir isim olan Vladislav Boyadzhiev, ekibimizde yer aldı.

DOKUYU DEĞİL FORMU DEĞİŞTİRDİK

Peki, tarihî kökleri çok güçlü olan mehter eserlerini, Hollywood’un müzik estetiğiyle buluşturmaya gerek var mıydı?

Günümüz insanına hitap eden frekans, Hollywood eserlerinde bulunuyor. Dünyada sesinizi duyurmak istiyorsanız gerçekten ciddi bir müzik matematiğine ihtiyacımız var. Biz de bunun için çalıştık. Fakat doku değişmedi. Bu, zaten benim de karşı olduğum bir şey. Sadece form değişti.

Bu durum sizi zorlamadı mı? Çünkü modern enstrümanlar işin içerisine girmiş.

Doğrusu formu değiştirirken biraz zorlandık. Vokallerin icrasının basit bir formu var ama bunu opera sanatçılarına bir matematikle okutmak bir risk barındırıyordu. Yine de bunu başardığımızı düşünüyorum.