İstanbul Modern'de "Müzede Oyun" şenliği!

Sanat müzesi İstanbul Modern, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel üç gün sürecek "Müzede Oyun" şenliğine ev sahipliği yapıyor.

Çocukları sanatla buluşturmak için düzenlenen faaliyette, çocuklar ve aileleri gün boyu müzenin farklı mekanlarında sanat aktiviteleri gerçekleştiriyor.

United Colors of Benetton desteğiyle gerçekleştirilen programa, 2-10 yaş arası çocuklu aileler ücretsiz kayıt yaptırabiliyor.

MÜZEDE OYUN

İstanbul Modern Eğitim ve Sosyal Projeler Yöneticisi Melda Tütüncüoğlu Demir, çocukların kendilerini sanatçı ve kaşif gibi hissetmelerini arzu ettikleri için bu programa imza attıklarını belirterek, "Farklı içerikler hazırladık. İlk içeriğimiz bir tur. Hazine haritası eşliğinde çocuklar hem yapıtları buluyor hem de sanatçılar nasıl çalışmış onları öğreniyorlar. Sanat alanımızda da portreler üreterek kendi portrelerini yapıyorlar." dedi.

Kendilerine verilen harita ve bulmacalar aracılığıyla ait oldukları resimleri arayan masal kahramanlarına yardım eden çocuklar, masalın mutlu sonla bitmesini sağlıyor.

Çocuk şenliği kapsamında yürütülecek etkinliklere katılan çocuklar ve aileleri, İstanbul Modern Kütüphanesi'nde ilham veren oyuncularla buluşuyor.