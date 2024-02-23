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    • Haberler > Kültür - Sanat > İstanbul Modern'e bir prestijli ödül daha: 'Yılın Binası' seçildi

    İstanbul Modern'e bir prestijli ödül daha: 'Yılın Binası' seçildi

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
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    İstanbul Modern, Haber

    Kültür - Sanat Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Türkiye’nin ilk modern ve çağdaş sanat müzesi olarak 2004 yılında Boğaz kıyısındaki 4 no’lu antrepo binasında açılan İstanbul Modern'in mimar Renzo Piano imzasıyla yeniden inşa edilen binası, kültürel mimari kategorisinde 'Yılın Binası' ödülünü kazandı.

    İstanbul Modern'in Renzo Piano'nun kurucusu olduğu Renzo Piano Building Workshop tasarımı yeni müze binası 2024'te prestijli bir ödülün daha sahibi oldu.

    Arch Daily tarafından 15 kategoride verilen ödüller, aday olan projelerin barındırdığı niteliklere ve bulundukları konumdaki topluluğa nasıl yarar sağladığına göre platformun okuyucuları tarafından belirleniyor.

    Dünya çapındaki müzeler ile kültür-sanat kurumlarına odaklanan kültürel mimari kategorisi, o yıl inşa edilen en dikkat çekici yapılara yer veriyor.

    Müze binası daha önce de Architectural Digest'in "2024'ün Harika Eserleri" listesine seçilmiş ve sonrasında da National Geographic'in "Dünyanın En İyileri" sıralamasında yer almıştı.

    Ziyaretçi kabulüne 4 Mayıs 2023'te başlayan müzenin açılış töreni 20 Haziran 2023 Salı akşamı Oya Eczacıbaşı ve Renzo Piano tarafından yapılmıştı.

    Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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