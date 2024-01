İstanbul Modern "Dünyanın En İyileri" listesinde

Daha önce Architectural Digest'in "2024'ün Harika Eserleri" listesine giren İstanbul Modern Müzesi, National Geographic'in hazırladığı "Dünyanın En İyileri" (Best of the World) sıralamasında yerini aldı.

Düzenleyen: Ali Tüfekçi / Kaynak: Anadolu Ajansı 31 Ocak 2024 17:05 - Güncelleme: 31 Ocak 2024 17:19 - Güncelleme:

İstanbul Modern, En İyi, Müze, National Geographic, Haber

Kültür - Sanat Haberleri / Anadolu Ajansı