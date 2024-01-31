İstanbul Modern "Dünyanın En İyileri" listesinde

Daha önce Architectural Digest'in "2024'ün Harika Eserleri" listesine giren İstanbul Modern Müzesi, National Geographic'in hazırladığı "Dünyanın En İyileri" (Best of the World) sıralamasında yerini aldı.

İstanbul Modern'in açıklamasına göre, National Geographic'in editörleri tarafından oluşturulan listede İstanbul Modern, En İyi 20 Kültürel Mekan'dan biri seçildi ve "seyahat etmeye değer" bulundu.

Aralarında Washington'daki Folger Shakespeare Kütüphanesi, Karayipler'deki Molinere Sualtı Heykel Parkı, Moğolistan'daki Cengiz Han Müzesi ve Londra Battersea Parkı'nın da bulunduğu En İyi 20 Kültürel Mekan'dan biri olan İstanbul Modern'in, yeni müze binası ve seyir terasının yanı sıra Fahrelnissa Zeid'in soyut tablolarından, şık restoranından ve sergilediği video yapıtlardan övgüyle bahsedildi.

Bina, 13 Ocak'ta da 100 yıldan fazla bir süredir yayınlanan ve dünyanın önde gelen mimarlık ve tasarım dergilerinden Architectural Digest '2024’ün Harika Eserleri' listesinde de yer aldı.