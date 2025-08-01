Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Yarın yağmur yağacak mı? 2 Ağustos İstanbul, İzmir ve Ankara hava durumu tahminleri

Yarın yağmur yağacak mı? 2 Ağustos İstanbul, İzmir ve Ankara hava durumu tahminleri

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yarın yağmur yağacak mı? 2 Ağustos İstanbul, İzmir ve Ankara hava durumu tahminleri
Meteoroloji, Hava Durumu, İstanbul, Ankara, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ağustos ayının ilk hafta sonunda hava nasıl olacak sorusu cevap buldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2-4 Ağustos tarihli güncel tahminlerine göre, yurt genelinde yüksek sıcaklıklar etkili olurken bazı şehirlerde kısa süreli yağış geçişleri bekleniyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa için açıklanan son verilere göre hava durumu detayları netleşti.

Türkiye genelinde sıcak yaz günleri etkisini sürdürürken, 2-4 Ağustos 2025 tarihleri arasında hava durumu vatandaşların gündeminde yer alıyor.

Tatil ya da şehir içi plan yapanlar için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı tahminler, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa başta olmak üzere birçok kentte hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini gösteriyor.

Yarın yağmur yağacak mı? 2 Ağustos İstanbul, İzmir ve Ankara hava durumu tahminleri - 1. Resim

YARIN YAĞMUR YAĞACAK MI?

2 Ağustos 2025 Cumartesi günü Türkiye genelinde yağış ihtimali sınırlı görülüyor. Başkent Ankara’da kısa süreli gök gürültülü sağanak yağışlar görülebileceği belirtildi. Diğer büyük şehirlerde ise yarın yağış beklenmiyor, hava parçalı bulutlu ve sıcak olacak.

Yarın yağmur yağacak mı? 2 Ağustos İstanbul, İzmir ve Ankara hava durumu tahminleri - 2. Resim

İSTANBUL HAVA DURUMU 2-4 AĞUSTOS

2 Ağustos Cumartesi: Parçalı bulutlu, 30°C / 24°C

3 Ağustos Pazar: Parçalı bulutlu, 32°C / 23°C

4 Ağustos Pazartesi: Az bulutlu, 32°C / 21°C

Yarın yağmur yağacak mı? 2 Ağustos İstanbul, İzmir ve Ankara hava durumu tahminleri - 3. Resim

ANKARA HAVA DURUMU 2-4 AĞUSTOS

2 Ağustos Cumartesi: Kısa süreli gök gürültülü sağanak, 33°C / 20°C

3 Ağustos Pazar: Hafif yağmurlu, aralıklı güneşli, 30°C / 22°C

4 Ağustos Pazartesi: Parçalı bulutlu, 32°C / 19°C

Yarın yağmur yağacak mı? 2 Ağustos İstanbul, İzmir ve Ankara hava durumu tahminleri - 4. Resim

İZMİR HAVA DURUMU 2-4 AĞUSTOS

2 Ağustos Cumartesi: Sıcak hava, 35°C / 24°C

3 Ağustos Pazar: Sıcak hava, 36°C / 24°C

4 Ağustos Pazartesi: Sıcak hava, 36°C / 24°C

Yarın yağmur yağacak mı? 2 Ağustos İstanbul, İzmir ve Ankara hava durumu tahminleri - 5. Resim

ANTALYA HAVA DURUMU 2-4 AĞUSTOS

2 Ağustos Cumartesi: Parçalı bulutlu, 31°C / 26°C

3 Ağustos Pazar: Parçalı bulutlu, 31°C / 25°C

4 Ağustos Pazartesi: Parçalı bulutlu, 31°C / 25°C

Yarın yağmur yağacak mı? 2 Ağustos İstanbul, İzmir ve Ankara hava durumu tahminleri - 6. Resim

BURSA HAVA DURUMU 2-4 AĞUSTOS

2 Ağustos Cumartesi: Kısa süreli gök gürültülü sağanak, 32°C / 23°C

3 Ağustos Pazar: Parçalı bulutlu, 32°C / 21°C

4 Ağustos Pazartesi: Az bulutlu, 33°C / 21°C

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'özgür Gazze' çıkışı: O kutlu gün geldiğinde, orada olacağızKırmızı bayrak çekildi, denize girmek yasak! İnkumu plajında boğulmalara kökten çözüm
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Samsunspor - Dunkerque maçı canlı yayın nerede izlenir, hangi kanalda, saat kaçta? Samsunspor hazırlık maçı bu akşam! - HaberlerSamsunspor - Dunkerque maçı canlı yayın nerede izlenir, hangi kanalda, saat kaçta? Samsunspor hazırlık maçı bu akşam!Çift Kişilik Oda neden yayınlanmıyor, final mi yaptı? Yeni bölüm büyük bir heyecanla bekleniyor! - HaberlerÇift Kişilik Oda neden yayınlanmıyor, final mi yaptı? Yeni bölüm büyük bir heyecanla bekleniyor!Cumartesi bankalar açık mı? - HaberlerCumartesi bankalar açık mı?Gençlerbirliği-Ankaragücü maçı nereden izlenir? - HaberlerGençlerbirliği-Ankaragücü maçı nereden izlenir?YÖK Atlas tercih robotu 2025 güncellendi: YÖK Atlas tercih robotu nedir, nasıl kullanılır? - HaberlerYÖK Atlas tercih robotu 2025 güncellendi: YÖK Atlas tercih robotu nedir, nasıl kullanılır?YKS tercih işlemleri başladı! 2025 YKS üniversite tercihleri nereden yapılır? - HaberlerYKS tercih işlemleri başladı! 2025 YKS üniversite tercihleri nereden yapılır?
Sonraki Haber Yükleniyor...