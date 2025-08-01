Yarın yağmur yağacak mı? 2 Ağustos İstanbul, İzmir ve Ankara hava durumu tahminleri

Türkiye genelinde sıcak yaz günleri etkisini sürdürürken, 2-4 Ağustos 2025 tarihleri arasında hava durumu vatandaşların gündeminde yer alıyor.

Tatil ya da şehir içi plan yapanlar için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı tahminler, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa başta olmak üzere birçok kentte hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini gösteriyor.

YARIN YAĞMUR YAĞACAK MI?

2 Ağustos 2025 Cumartesi günü Türkiye genelinde yağış ihtimali sınırlı görülüyor. Başkent Ankara’da kısa süreli gök gürültülü sağanak yağışlar görülebileceği belirtildi. Diğer büyük şehirlerde ise yarın yağış beklenmiyor, hava parçalı bulutlu ve sıcak olacak.

İSTANBUL HAVA DURUMU 2-4 AĞUSTOS

2 Ağustos Cumartesi: Parçalı bulutlu, 30°C / 24°C

3 Ağustos Pazar: Parçalı bulutlu, 32°C / 23°C

4 Ağustos Pazartesi: Az bulutlu, 32°C / 21°C

ANKARA HAVA DURUMU 2-4 AĞUSTOS

2 Ağustos Cumartesi: Kısa süreli gök gürültülü sağanak, 33°C / 20°C

3 Ağustos Pazar: Hafif yağmurlu, aralıklı güneşli, 30°C / 22°C

4 Ağustos Pazartesi: Parçalı bulutlu, 32°C / 19°C

İZMİR HAVA DURUMU 2-4 AĞUSTOS

2 Ağustos Cumartesi: Sıcak hava, 35°C / 24°C

3 Ağustos Pazar: Sıcak hava, 36°C / 24°C

4 Ağustos Pazartesi: Sıcak hava, 36°C / 24°C

ANTALYA HAVA DURUMU 2-4 AĞUSTOS

2 Ağustos Cumartesi: Parçalı bulutlu, 31°C / 26°C

3 Ağustos Pazar: Parçalı bulutlu, 31°C / 25°C

4 Ağustos Pazartesi: Parçalı bulutlu, 31°C / 25°C

BURSA HAVA DURUMU 2-4 AĞUSTOS

2 Ağustos Cumartesi: Kısa süreli gök gürültülü sağanak, 32°C / 23°C

3 Ağustos Pazar: Parçalı bulutlu, 32°C / 21°C

4 Ağustos Pazartesi: Az bulutlu, 33°C / 21°C