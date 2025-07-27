İstanbul'da denize girme yasağı! En çok tercih edilen plajda son dakika kararı
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
İstanbul'un Şile ilçesinde denize girme yasağı getirildi. Şile Kaymakamlığı iki plaj dışındaki tüm sahillerde denize girmeyi yasakladı. Yasak kararına, plajlardaki aşırı dalga ve tehlikeli deniz koşulları gerekçe gösterildi.
Havaların ısınmasıyla vatandaşlar kendilerini deniz, nehir ve göllere bırakıyor. Bununla birlikte boğulma vakaları da günden güne artıyor.
ŞİLE'DE DENİZE GİRMEK YASAKLANDI
Şile Kaymakamlığı sosyal medya hesabından ilçede bulunan iki plaj dışındaki bölgelerde denize girmenin yasaklandığını duyurdu.
Açıklamada Şile Merkez Ayazma Plajı ve Ağva Merkez Plajı haricinde tüm plajlarda aşırı dalga olması nedeniyle denize girmenin yasak olduğu ifadelerine yer verildi.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Batıkan Altaş