İstanbul'da denize girme yasağı! En çok tercih edilen plajda son dakika kararı

Kaynak: Türkiye Gazetesi 27 Temmuz 2025 12:31 - Güncelleme: 27 Temmuz 2025 12:37 - Güncelleme:

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İstanbul'un Şile ilçesinde denize girme yasağı getirildi. Şile Kaymakamlığı iki plaj dışındaki tüm sahillerde denize girmeyi yasakladı. Yasak kararına, plajlardaki aşırı dalga ve tehlikeli deniz koşulları gerekçe gösterildi.

Havaların ısınmasıyla vatandaşlar kendilerini deniz, nehir ve göllere bırakıyor. Bununla birlikte boğulma vakaları da günden güne artıyor. ŞİLE'DE DENİZE GİRMEK YASAKLANDI Şile Kaymakamlığı sosyal medya hesabından ilçede bulunan iki plaj dışındaki bölgelerde denize girmenin yasaklandığını duyurdu. Açıklamada Şile Merkez Ayazma Plajı ve Ağva Merkez Plajı haricinde tüm plajlarda aşırı dalga olması nedeniyle denize girmenin yasak olduğu ifadelerine yer verildi. İlgili Haber Yangınların ardından bir kentte daha ormanlık alanlara girişler yasaklandı

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Batıkan Altaş