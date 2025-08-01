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Samsunspor - Dunkerque maçı canlı yayın nerede izlenir, hangi kanalda, saat kaçta? Samsunspor hazırlık maçı bu akşam!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Samsunspor - Dunkerque maçı canlı yayın nerede izlenir, hangi kanalda, saat kaçta? Samsunspor hazırlık maçı bu akşam!
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Samsunspor, güç depolamak ve kadrosunu test etmek için bir kez daha sahaya çıkıyor. Süper Lig’in mücadeleci takımlarından biri olan Karadeniz temsilcisi, bu kez Fransız ekibi USL Dunkerque ile karşı karşıya gelecek. Samsunspor - Dunkerque maçı canlı yayın nerede izlenir, hangi kanalda, saat kaçta futbolseverler tarafından merak ediliyor.

2025-2026 sezonuna hazırlanan Samsunspor teknik direktör ve oyuncu kadrosu üzerinde yoğun bir çalışma yürütüyor. Transfer edilen yeni isimlerin performansı bu akşamki hazırlık maçında test edilecek.

Samsunspor - Dunkerque maçı canlı yayın nerede izlenir, hangi kanalda, saat kaçta? Samsunspor hazırlık maçı bu akşam! - 1. Resim

SAMSUNSPOR - DUNKERQUE MAÇI CANLI YAYIN NEREDE İZLENİR?

Samsunspor ile Fransa temsilcisi Dunkerque arasında oynanacak hazırlık maçı futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor.

Samsunspor - Dunkerque maçı HT SPOR ekranlarından ve HT SPOR YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanacak. Maçı internetten takip etmek isteyenler, HT SPOR’un resmi YouTube kanalını kullanabilecek.

Samsunspor - Dunkerque maçı canlı yayın nerede izlenir, hangi kanalda, saat kaçta? Samsunspor hazırlık maçı bu akşam! - 2. Resim

SAMSUNSPOR - DUNKERQUE MAÇI HANGİ KANALDA?

Samsunspor - Dunkerque maçı yayın hakkı HT SPOR’da bulunuyor. Mücadele hem HT SPOR televizyon kanalından hem de kurumun YouTube platformu üzerinden eş zamanlı olarak izlenebilecek.

Samsunspor - Dunkerque maçı canlı yayın nerede izlenir, hangi kanalda, saat kaçta? Samsunspor hazırlık maçı bu akşam! - 3. Resim

SAMSUNSPOR - DUNKERQUE MAÇI SAAT KAÇTA?

Samsunspor - Dunkerque karşılaşması 1 Ağustos 2025 Cuma günü oynanacak. Maçın başlama saati 20.00 olarak açıklandı. Hazırlık mücadelesi, yeni sezon öncesi her iki takım için de önemli bir prova olacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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