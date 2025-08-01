Samsunspor - Dunkerque maçı canlı yayın nerede izlenir, hangi kanalda, saat kaçta? Samsunspor hazırlık maçı bu akşam!

2025-2026 sezonuna hazırlanan Samsunspor teknik direktör ve oyuncu kadrosu üzerinde yoğun bir çalışma yürütüyor. Transfer edilen yeni isimlerin performansı bu akşamki hazırlık maçında test edilecek.

SAMSUNSPOR - DUNKERQUE MAÇI CANLI YAYIN NEREDE İZLENİR?

Samsunspor ile Fransa temsilcisi Dunkerque arasında oynanacak hazırlık maçı futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor.

Samsunspor - Dunkerque maçı HT SPOR ekranlarından ve HT SPOR YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanacak. Maçı internetten takip etmek isteyenler, HT SPOR’un resmi YouTube kanalını kullanabilecek.

SAMSUNSPOR - DUNKERQUE MAÇI HANGİ KANALDA?

Samsunspor - Dunkerque maçı yayın hakkı HT SPOR’da bulunuyor. Mücadele hem HT SPOR televizyon kanalından hem de kurumun YouTube platformu üzerinden eş zamanlı olarak izlenebilecek.

SAMSUNSPOR - DUNKERQUE MAÇI SAAT KAÇTA?

Samsunspor - Dunkerque karşılaşması 1 Ağustos 2025 Cuma günü oynanacak. Maçın başlama saati 20.00 olarak açıklandı. Hazırlık mücadelesi, yeni sezon öncesi her iki takım için de önemli bir prova olacak.